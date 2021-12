Cel mai mare regret al unui faimos campion de box din România: “Am luat o decizie la nervi”. A pierdut tot!

Leonard Doroftei a lăsat România pentru Canada. Legenda boxului și-a părăsit țara natală după ce și-a pierdut restaurantul din Ploiești. Acesta a crezut că familia lui va avea un trai mai bun departe de casă, dar s-a dovedit a fi una dintre cele mai proaste decizii.

”Am să regret toată viața”, a mărturisit Leonard Doroftei.

Fostul campion a pierdut tot

Sportivul a ajuns la capătul puterilor după ce a aflat că trebuie să își închidă afacerea “Doroftei Pub” din Ploiești. Primăria a decis ca activitatea restaurantul să fie suspendată, fiind într-o clădire cu risc seismic ridicat. Acesta s-a judecat o perioadă lungă cu autoritățile și a reușit să câștige procesul. Fostul campion și-a deschis un alt restaurant, dar nu s-a mai bucurat de un succes formidabil.

Vedeta boxului s-a stabilit la Montreal, dar a mărturisit că nu se va simți niciodată ca acasă, ba chiar îi lipsește România mai mult ca niciodată.

„De tot din România îmi este dor! De la înjurături până la tăiatul porcului! Totul! Aerul ăla pe care-l respiri! Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toată viaţa, probabil. Dar asta-i viaţa!”, a dezvăluit Leonard Doroftei.

Doroftei, un antrenor admirat în Canada

Doroftei, zis și „Moșu”, a renunțat la viața aglomerată din România. Acesta a devenit antrenor de box part-time în Canada, iar în timpul liber se ocupă cu treburile casnice. Singurul lucru care îl ține în Montreal, este prietenia cu un alt campion român la box, Adrian Diaconu. Sportivul a mai declarat că nu a uitat de tradițiile de sărbători din țară și se va duce să taie porcul cu vecinul său.

“Mă trezesc dimineaţa pe la 12:00! Dacă am antrenament, mă duc la antrenament. Dacă n-am, îmi caut de treabă. Îmi caut de treabă, mai mătur prin casă, dau cu aspiratorul, şterg praful. Eu ştiu? Pe şemineu, în baie! Sunt vecin cu Diaconu, ne pregătim, ne ducem să tăiem porcul zilele astea!”, a mai spus Doroftei, potrivit Impact.