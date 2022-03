Cel mai longeviv foc din lume! Acesta arde de peste 5.500 de ani. Explicația specialiștilor

Focul a fost descoperit acum 1 milion de ani în urmă și a ajutat populația în mai multe acțiuni. Astăzi, flăcările sunt stinse într-un timp foarte scurt și nu mai fac atât de multe probleme în viața oamenilor. Unele incendii au durat secole, chiar milenii.

Specialiștii au explicat că focul conține: combustibil, oxigen și o sursă de căldură. Orice lucru inflamabil – de la lemn, la vegetație, la benzină – poate duce la un incendiu. Cu o cantitate potrivită de oxigen, o sursă de căldură poate declanșa o reacție de combustie care aprinde aceste materiale. Acești factori se epuizează, dar există șanse ca un incendiu să dureze toată viața, a declarat Tina Bell, profesor asociat de ecologie a focului la Universitatea din Sydney, Australia.

În estul Australiei, aceste trei componente au dus la cel mai longeviv incendiu cunoscut din lume: un foc care arde sub Muntele Wingen din New South Wales de cel puțin 5.500 de ani. Flăcări de fum sulfuros se formează din focul subteran care arde și scapă la suprafață prin guri de aerisire, potrivit New South Wales National Parks and Wildlife Service. Vegetația de pe aproximativ 0,5 hectare pătrate din Rezervația naturală Burning Mountain a fost distrusă.

Descoperirea cercetătorilor

Rezervația își ia numele de la porecla caracteristică a stelei sale: Burning Mountain, care a fost înconjurat de secole de mitologia indigenă și de folclorul local. Primii locuitori europeni i-au pus numele de vulcan, potrivit The Sydney Morning Herald. În loc să scuipe magmă, Burning Mountain este conectat cu straturile de cărbune care se întind în toată partea de est a Australiei.

Cu mii de ani în urmă, filonul a fost expus la suprafața Pământului când, după cum suspectează cercetătorii, a fost aprins de un fulger, a declarat Bell. Specialiștii sunt convinși că se află la aproape 30 de metri sub pământ. Șansele de oprire sunt foarte mici.

„Fiind atât de jos, este într-adevăr prea greu de stins acum”, a declarat Bell pentru Live Science. „Dacă nu cauzează probleme și nu este vorba despre un cărbune masiv, mare și important din punct de vedere economic, în care [focul] întră, atunci cred că va continua să meargă.”

Burning Mountain este unul dintre miile de incendii de cărbune din întreaga lume, dintre care unele sunt mult mai problematice. Potrivit unui studiu publicat în 2009 de U.S. Geological Survey, aceste incendii conțin poluanți atmosferici toxici, potrivit livescience.com.