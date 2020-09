În acest context, ministrul Educației, Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a venit cu lămuriri.

Ea a declarat că aproximativ 80% dintre unităţile de învăţământ sunt pregătite cu dezinfectant şi măşti pentru începerea şcolii, dar că pe 7 septembrie direcţiile de sănătate publică vor analiza situaţia epidemiologică şi comitetele pentru situaţii de urgenţă vor decide în funcţie de scenarii.

„Nu vorbim despre faptul că începem de la 1 octombrie. Cred că a fost o neînțelegere referitoare la acest lucru. Au fost discuții în spațiul public, am discutat și eu la Minister, și la nivel guvernamental. Au fost niște propuneri venite, nu înseamnă că a fost luată o decizie. Trebuie să analizate toate propunerile de la sindicate, elevi și părinți. S-a rostogolit așa în spațiul public, dar scenariul acesta nu există, pentru că nu cunoaștem situația epidemiologică”, a precizat Anisie.

Ministrul a mai spus că declarația pe care a făcut-o premierul ieri e una venită din propunerile pe care le-am primit la minister, la Guvern.

„Trebuie să fim sinceri: sunt părinţi care cred că trebuie să amânăm începerea anului şcolar. Noi am făcut un anunţ. E pregătit deja documentul prin care începerea anului e prevăzută pentru 14 septembrie. A fost aprobat ordinul comun cu Ministerul Sănătăţii. Acolo e prevăzut şi un calendar. Pe 7 septembrie, DSP-urile analizează situaţia epidemiologică. În funcţie de aceasta, dar şi de specificul şcolii, consiliile de administraţie din şcoli fac o propunere către inspectoratele şcolare, iar în comitetele pentru situaţii de urgenţă se decide, în funcţie de scenarii.

Unde situaţia e gravă, se poate face în sistem online. Deocamdată trebuie să avem o situaţie epidemiologică anunţată la nivel naţional Trebuie să ne uităm şi la situaţia în care se află copiii. Trebuie să ne asumăm toţi o responsabilitate. Autorităţile locale trebuie să se implice. Până la 7 septembrie, nu m-aş hazarda să spun care e scenariul, de asta am descentralizat decizia”, a afirmat Anisie, la postul B1TV.

Când vom avea imaginea completă?

Ministrul a menţionat că deciziile privind începerea cursurilor vor depinde de situaţia epidemiologică de la o localitate la alta. „Uitaţi-vă la celelalte state UE, care au luat decizii similare. Trebuie să analizăm situaţia epidemiologică, să nu-i expunem pe copii, dar trebuie să privim şi specificul şcolii: are spaţiile necesare pentru distanţarea fizică de un metru? Are separatoare, dacă nu există posibilitatea distanţării? Are dezinfectant, măşti, resurse?

Acestea sunt asigurate de autorităţile locale. Din raportările primite până acum, circa 80% din unităţile de învăţământ sunt pregătite: au dezinfectant, au măşti. E un proces continuu. Pe 11 septembrie vom avea, cred, imaginea completă a ceea ce se întâmplă. Nu e foarte târziu, pentru că şcolile au acum ce le e necesar: documentele necesare pentru a se pregăti într-un fel sau altul”, a adăugat Anisie.

Ministrul Educaţiei a menţionat că 836 de unităţi de învăţământ nu au condiţii minime sanitare.

„Pentru mine înseamnă foarte mult. Ele încă au toaletele în curte. E vorba de clădiri”, a mai spus Anisie.