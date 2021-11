Cel mai așteptat moment din lumea showbiz-ului! O îndrăgită vedetă a născut! Este într-o formă de invidiat

Roxana Vancea și-a găsit liniștea lângă un cunoscut antrenor de fitnes, Dragoș Paiu. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu ceva vreme, iar relația lor pare să fie una de invidiat. Soțul acesteia are un băiețel din prima căsătorie, Milan, pe care Roxana Vancea l-a adus la mai multe emisiuni și i-a declarat iubirea în fiecare zi pe Internet.

Bruneta și-a anunțat fanii că este în culmea fericirii după ce a născut, iar cel mic este perfect sănătos. Aceasta a ales să își aducă pruncul pe lume pe cale naturală. Băiețelul a cântărit 3.200 de grame și a măsurat 51 de centimetri.

Roxana Vancea declarase că nu are emoții, dar că fierbe de nerăbdare să îl țină în brațe.

„O să nasc natural. Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis și doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. Am înțeles că având colul atât de scurt nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”.

Vancea, o mămică sportivă

Bruneta a fost criticată aspru pe rețelele de socializare pentru că ține un regim strict în timpul sarcinii.Ba chiar mai mult, internauții au întrebat-o de ce și-a expus așa târziu burtica de gravidă. Aceasta a luat foarte puține kilograme, fiind foarte pasionată de sport, dar medicii i-au interzis să meargă la sală până la naștere.

„La început, bebele vă sta cu noi în cameră, să îl putem monitoriza non-stop. I-am luat un pătuț, pe care îl vom pune lângă patul nostru. În rest, am luat doar strictul necesar. Mai am multe de achiziționat. Milan i-a ales un cărucior, o scoică pentru mașină, o măsuță de înfășat cu cădiță, eu mi-am ales un ham, să pot pleca cu el peste tot și a mai primit foarte multe cadouri de la Ranbir, managerul lui Dragoș, cel care vă fi naș”, a spus Roxana Vancea

”Din punct de vedere culinar, nu am avut nicio poftă. Cred că eram mai pofticioasă înainte să fiu însărcinată”, a mărturisit vedeta pentru VIVA.