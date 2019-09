În perioada 26 – 28 septembrie 2019 va avea loc la Timişoara una din cele mai importante manifestări ştiinţifice medicale din Europa Centrală şi de Est: Cursul Internaţional de Ghiduri şi Protocoale în Anestezie-Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă, ediţia a 17-a.

Participă 88 de speakeri dintre care 49 internaționali și 39 naționali, 1.280 de medici, 200 asistente medicale, 130 studenți și 65 reprezentanți ai companiilor medicale din țară și din străinătate, care vor avea parte de conferințe, simpozioane, mese rotunde, workshopuri de pregătire practică, susținut, alături de reprezentanții școlii românești de ATI și Medicină de Urgență, de cele mai mari personalități pe plan mondial din cadrul ATI.

Între acestea se numără fostul, actualul și viitorul Președinte al European Society of Anesthesiology (ESA), societatea reprezentativă a specialității noastre la nivel european, lideri ai Societății Mondiale de Anestezie, World Federation Societies of Anaesthesiologists (WFSA), lideri ai Societății Mondiale de Terapie Intensivă, World Federation Societies of Intensive and Critical Care Medicine (WFSICCM), lideri și reprezentanți de seamă ai școlii Nord-Americane de Anestezie și Terapie Intensivă, ca și ale celor mai importante școli medicale din Europa și Israel.

Programe inspirate de americani

Cu ocazia cursului, Societatea Română de ATI va prezenta SIMLAB, un program de realizare a unei rețele de centre de training avansat prin simulare în ATI și alte specialități, cu finanțare din fonduri europene, de care au beneficiat 5 universități de Medicină și Farmacie din țară, printre care și Timișoara.

Un alt proiect care va fi adus în fața specialiștilor este TIM (Terapia Intensiva Mobilă), un proiect de colaborare interdisciplinară, prin impicarea serviciilor ATI în îngrijirea pacienților din alte secții, inspirat de un model american, proiect implementat cu succes în Spitalul Județean Timișoara și care este de interes național.

Dezvoltarea Platformei Naționale de E-Learning în ATI, este adusă și ea în discuție, mai arată organizatorii. Această specialitate aflata în prima linie a racordării la standardele europene de educație, e singura care a adoptat oficial Diploma Europeană de Anestezie-Terapie Intensivă ca și parte a examenului de medic specialist.

