Istoria secreta Ceaușescu, grijuliu cu Tovarășa Elena. I-a construit WC de lux într-un loc imposibil







În vizitele sale prin țară, Nicolae Ceaușescu se asigura că partenera lui avea parte de tot confortul. Una dintre cerințele sale părea de-a dreptul imposibilă, însă Ion Ghizdavăț a reușit să îi îndeplinească ordinul. În doar 24 de ore, acesta a ridicat un WC de lux pentru „tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu”.

Nicolae Ceaușescu, ordin dificil de îndeplinit

Ion Ghizdavăț a fost prim-secretar în Câmpulung, după ce a reușit să îl impresioneze pe Nicolae Ceaușescu. Fostul dictator a ținut minte efortul său, după ce a reușit să construiască wc-ul Elenei în doar 24 de ore.

Penultimul primar comunist al Câmpulungului a executat acest ordin rapid și s-a încadrat în toate cerințele fostului președinte.

Deși propus pentru o astfel de funcție a fost Mateescu, Ion Ghizdavăț l-a învins.

„Au fost trei propuşi pentru postul de prim-secretar, iar pe primul loc pe listă era unul Mateescu, a lui ar fi trebuit să fie funcția. Mateescu își pregătise chiar şi masă întinsă pentru momentul în care îi venea numirea, nici nu se gândea că nu va fi numit prim-secretar al Câmpulungului. Numai că, în final, conducerea superioară de partid m-a numit pe mine”, a povestit Ghizdavăț.

Toaletă cu toate dotările

Înainte de vizita la cariera Aninoasa, fostul dictator s-a asigurat că Elena va avea tot confortul. Astfel, echipele de lucru au primit indicații să construiască un wc cu toate dotările necesare. Unde? Chiar în mijlocul câmpului.

Proiectul ambițios a fost dus la bun sfârșit, iar gestul a fost memorabil pentru acesta.

„Ceauşescu m-a ţinut minte de la o vizită a sa la cariera Aninoasa, pe când eram secretar de partid la mină. Îmi aduc aminte că a trebuit ca în doar 24 de ore să facem în câmp, la carieră, o toaletă de lux pentru tovarăşa Elena Ceauşescu, asta în afară de scenă şi de pregătirea întregului program al vizitei.

Chestia cu toaleta a fost ținută minte mai ales că trebuia să aibă toate dotările. Apoi, când a fost să fie mutat Gheorghe Oancea ca prim secretar la Arad, am fost chemaţi trei la Bucureşti, eu, Mateescu şi încă unul de la Piteşti. Fiecare am stat de vorbă cu cei din cabinetul lui Ceauşescu, după care ne-am întors acasă şi am aşteptat răspunsul.

La câteva zile, la prima oră, am primit un telefon de la conducere care m-a anunţat să mă prezint la Comitetul Orăşenesc de Partid că s-a convocat plenara. Acolo m-au anunţat că am fost numit prim-secretar eu, şi nu Mateescu, care aştepta deja cu masa întinsă”, a mai spus acesta, arată jurnaluldearges.ro.

Nicolae Ceaușescu, vocea supremă în stat

Potrivit fostului primar comunist din Câmpulung, fostul dictator și Securitatea dețineau întreg controlul asupra societății.

„Totul era sub controlul Securităţii și sub mâna familiei Ceauşescu. Ei ştiau absolut tot. De la securiști nu puteam să aflu mare lucru. Era Tereş atunci, după care a preluat Motrun (colonelul Petre Motrun, actualul lichidator judiciar, n.red).

Mai veneau şi îmi treceau pe un caiet câte un nume de colaborator al lor, dar numai dintre cei care erau membri de partid, asta ca să știu și să-i las în pace. Îmi aduc aminte că erau vreo 20 de suflători în oraş și mă refer la cei cu carnet de partid”, a mai spus el.