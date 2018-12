Execuţia cuplului Ceauşescu. CINE LE-A VRUT MOARTEA cel mai mult? Spovedanie după 3 decenii: „Dumnezeu să mă ierte”

Locul execuției soților Ceaușescu a devenit secție a Muzeului Județean Dâmbovița sub denumirea de ”Metamorfozele unui loc al memoriei, de la cavalerismul Școlii de ofițeri Ferdinand I la spațiul profan al procesului și execuției soților Ceaușescu și al sfârșitului regimului totalitar din România”.





DC News reia declarațiile fostului comandant al Garnizoanei Târgoviște, generalul Andrei Kemenici. "Dumnezeu să mă ierte pentru ce am făcut", a spus acesta în 2013 la inaugurarea muzeului. El a făcut publice anumite aspecte necunoscute privind ultimele ore de viață ale cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu.

Kemenici spune că la procesul celor doi ”nu s-a respectat Codul de Procedură Penală de către specialiștii ăia care au venit, de către reprezentantul Armatei, Stănculescu, de câtre reprezentanții revoluționarilor, Voican Voiculescu, Măgureanu și însăși de către judecători și procurori. Despre avocați am cea mai mare nemulțumire. Ei au fost procurori. Ceaușescu s-a bucurat de procesele staliniste. Președintele Tribunalului era procuror. El îl acuza. Cei doi avocați îl acuzau. Ceaușescu a avut la procesul de la Târgoviște patru procurori în realitate. Regret execuția lui Ceaușescu”.

Despre procurorul Gică Popa, președintele Tribunalului, fostul comandant al garnizoanei spune, condorm DC News că acesta "și-a scris problemele la mine în birou. Când au venit ăștia cu Ceaușeștii să le facă vizita medicală a plecat. Dar a uitat să ia mapa cu hârtia. Uitați-vă pe masa tribunalului, a completului de judecată, că nu există nicio hârtie, numai ochelarii lui Gică Popa, ochelarii lui Nistor, parcă. A ieșit de la proces și vine la mine și-mi spune: domnule unde am pus astea? Spun că nu știu de ele. Între timp, Ceaușeștii sunt legați și duși la zid. Popa încă căuta. Eu m-am dus, am văzut execuția. Vin înapoi, Popa încă căuta. Îl întreb din nou: unde le-ați pus? Îmi zice că aici într-o cameră. Și zic, uite-le. Le-a luat să plece cu ele la București. Păi zic, n-ați văzut? Referindu-mă la execuția Ceaușeștilor. Ce-ați făcut? Atunci el scoate cascheta, face o cruce și spune: Dumnezeu să mă ierte pentru ce am făcut. Gestul acesta justifică gestul care l-a făcut Popa mai târziu, când s-a sinucis, pentru că a conștientizat că a făcut o greșeală când i-a condamnat pe Elena și Nicolae Ceaușescu la moarte".

Comandantul Kemenici a dat de înțeles că acela care a dorit executarea cu orice preț a soților Ceaușescu a fost Voican Voiculescu.

