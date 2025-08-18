Monden Ceasul lui Grindeanu. De la „luxul de 90.000 de euro” la realitatea unui Breitling care se vinde second-hand și cu 400 de euro







Ceasul lui Grindeanu, motiv de gâlceavă. Așa cum se întâmplă adesea în politica românească, un obiect aparent banal a devenit subiect de scandal și manipulare. Am verificat prețul pe un site second-hand. Și ne-a pufnit râsul...A făcut o tranzacție cam proastă.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a fost ținta unui val de articole și postări virale potrivit cărora ar purta la mână un ceas de 90.000 de euro. Un simbol al luxului și al deconectării de la realitatea oamenilor de rând. Numai că, la o simplă verificare, întreaga poveste se dovedește a fi un fake news banal.

Ceasul în cauză este un Breitling Superocean Heritage II 44 Chronograph, un model sport elegant, dar care se vinde pe piața internațională second-hand la prețuri de la 5.000 de euro la 350–400 de euro. În funcție vechime și starea lui. Există și variante noi, care pot ajunge la câteva mii de euro, însă nimic apropiat de fabuloasa sumă vehiculată. Mai mult, chiar Grindeanu a precizat că a achiziționat ceasul cu circa 2.000 de euro, cu mult sub pragul care ar fi necesitat menționarea sa în declarația de avere.

Scandalul își are originea într-un episod din 2024, când liderul PSD și-a scos ceasul de la mână înainte de o declarație de presă, gest interpretat drept o încercare de a ascunde un accesoriu exorbitant. De aici până la cifra de 90.000 € a fost doar un pas, alimentat de speculații și titluri senzaționale. În realitate, același model de ceas se găsește astăzi listat pe platforme online la prețuri accesibile oricui.

Ironia este că ceea ce trebuia să fie o dovadă a „opulenței politicienilor” s-a transformat într-un caz-școală de dezinformare online. Diferența dintre „ceasul de lux de 90.000 de euro” și cel real, vândut pe internet cu aproximativ 400 de euro, arată cât de ușor poate fi construit un scandal pe baza unor cifre aruncate în spațiul public fără verificare.