Ceasul care i-a SALVAT viaţa unui bărbat. Medicilor nu le-a venit să creadă

Ceasurile inteligente sunt gadgeturi care pot fi conectate la smartphone-uri pentru a obţine rapid acces la anumite informaţii importante şi care extind funcţionalitatea acestora. În ultimul timp, marii producători de electronice au identificat o nouă serie de produse, ceasurile inteligente. Un cetăţean din Statele Unite ale Americii este convins că un ceas inteligent i-a salvat viaţa





I-a semnalat o problemă medicală pe care nici el, nici medicii nu ştiau că o are. E adevărat că asemenea gadgeturi sunt utile, recunosc medicii, dar nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe ele, potrivit stirileprotv.ro Barry Maden recunoaşte că îi plac gadgeturile, dar, aşa cum povesteşte soţia lui, şi-a cumpărat un ceas inteligent din motive practice. Barry Maden: “Iniţial şi l-a luat pentru că are o aplicaţie care detectează riscul de căzături. Dacă ar fi să cadă şi eu nu sunt prin preajmă, senzorul ar detecta căderea şi ar suna la urgenţă.” Ceasul trebuia să fie o plasă de siguranţă pentru Barry, după ce a suferit o leziune cerebrală. Dar în loc de căderi, a detectat o problemă de care bărbatul nici nu era conştient. Barry Maden:“Mi-a zis că inima mea e în fibrilaţie atrială şi ar trebui să merg la doctor.” Fibrilaţia atrială este o formă de aritmie cardiacă, ce poate duce la apariţia unor cheaguri de sânge şi accidente vasculare, dacă nu e tratată. Ceasul i-a arătat lui Barry cum arătau bătăile inimii lui şi l-a convins să acţioneze. Barry Maden: “Când am ajuns la urgenţă, mi-au făcut un EKG propriu-zis, cu aparatura standard.” Care a confirmat diagnosticul pus de ceasul inteligent. Barry a fost sedat, iar medicii i-au oprit inima şi i-au repornit-o, pentru a-i imprima ritmul corect. Aşa că ceasul nu mai e doar un gadget pentru el. Barry Maden: “Probabil că aş fi ajuns mai târziu la doctor, dacă n-aş fi avut ceva care să-mi spună că nu e totul în regulă.” Nu vă duceţi la medic doar când vă trimit gadgeturile, atrag atenţia specialiştii. Funcţia de electrocardiogramă a ceasului inteligent folosit de Barry, de exemplu, nu poate detecta cele mai multe anomalii de ritm cardiac sau modificări electrice asociate atacului de cord. Dar atunci când vă trimite la medic, ascultaţi-o neapărat.

