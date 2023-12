Ceapă caramelizată cu sos aromat, deliciu în postul Crăciunului

Pentru a pregăti ceapă caramelizată, am așezat cepele crude într-un vas termorezistent si le-am masat bine cu zeama de lămâie.

Le-am stropit cu niste sos Tabascu Chipotle care se potrivește senzațional de bine. Sosul Tabasco Chipotle nu este foarte iute si are aroma plăcută (naturală) de ardei copți pe jar.

Am acoperit tava cu o folie transparenta si am lăsat ceapa la marinat 2-3 ore la rece.

Apoi am turnat și circa 2 cm de apă în tavă și am introdus tava în cuptorul preîncins la 200 C pentru 30 de minute.