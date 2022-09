Cea mai mare victorie a lui Silvio Berlusconi, împotriva românilor comuniști. Cum i-a umilit magnatul italian

Silvio Berlusconi (86 de ani) a revenit în actualitatea politicii din Italia și Europa, după alegerile ce au avut loc la finalul săptămânii trecute. Fostul premier intrase într-un con de umbră în ultimii ani, mai ales că se retrăsese din fotbal. Acolo unde a scris istoria din postura de patron al lui AC Milan. Magnatul italian a vândut clubul și s-a dus să investească la o echipă minusculă, Monza, pe care a reușit să o promoveze în Serie A după 110 ani.

Cea mai dulce victorie a lui Silvio Berlusconi

Dar numele lui Berlusconi va rămâne legat pentru totdeauna de Milan, una dintre cele mai galonate formații din istoria „Sportului Rege”. Primul mare succes obținut de milanezii patronați de Berlusconi s-a consemnat pe 24 mai 1989. Atunci, formația pregătită de Arrigo Sacchi, la care evoluau Ruud Gullit, Marco van Basten sau Frank Rijkaard a câștigat Cupa Campionilor Europeni. „Diavolii milanezi” au trecut în finala de la Barcelona de Steaua, cu scorul de 4-0.

După mulți ani, Berlusconi a povestit că acea victorie a ocupat locul 1 în clasamentul marilor succese pe care le-a trăit în fotbal.

„Să învingem Steaua cu 4-0 pentru a câştiga prima mea Cupă a Campionilor Europeni e de neuitat! Îmi amintesc totul despre acel spectacol memorabil dintr-un Camp Nou acoperit de steaguri roşii şi negre.

Au fost 30 de ani magici, în care am câştigat mai multe trofee decât orice alt club. Daca ar trebui să-mi dau o notă de la 1 la 10, mi-aş da 11, având în vedere ce am realizat. Am câştigat 363 de milioane de fani de pe tot Globul”, povestea Berlusconi.

„I-am spus lui Dumnezeu că cei de la Steaua sunt comunişti. Va fi de partea noastră!”, i-a spus miliardarul italian antrenorului Arrigo Sachi, pentru a-l încuraja înaintea fluierului de start al finalei. Cu Berlusconi patron, Milan a câștigat Cupa Campionilor și în 1990, și în 1994. Apoi, s-a impus în Liga Campionilor în 2003 și 2007.