Cea mai mare notă de la Bamboo: 104.000 de euro. Ce făcea Joshua Castellano







Sume colosale se cheltuiau în Bamboo înainte ca locația să ia foc, potrivit lui Joshua Castellano. Acesta a explicat în cadrul unui podcast faptul că în fiecare week-end se încasau milioane de euro.

Joshua Castellano, nababul distracției

Patronului clubului Bamboo a dezvăluit că a făcut milioane de euro din această locație. ”Eu am făcut o sticlă de un litru jumătate pentru Bamboo. Am vândut în medie 600 de sticle pe week-end. Cea mai mare notă pe care a plătit-o cineva a fost de 104.000 de euro. Au fost nișe străini care au plătit suma asta pentru câteva ore de distracție.

Astfel de note sunt normale în alte părți. A luat tot ce era în stoc. Erau note de 20-30 de mii la ordinea zilei. Erau, dar nu așa de mari. Aveam pe cineva de la Brașov care venea week-end de week0end fără nicio problemă. Era Dan Cămârzan, el era un băiat foarte ok”, a spus Catellano.

Sticlă de șampanie închiriată de zeci de ori

O altă modalitate prin care Castellano făcea bani era prin intermediul unei sticle de șampanie. ”Am avut o sticlă de șampanie îmbrăcată în aur de 45 de mii de euro, în birou la mine. Și veneau anumite tipologii de oameni, străini, care voiau să ”facă figuri” și eu o închiriam cu 5 mii de euro. Sticla era doar dusă la masă cu artificii și tot.

Apărea numele pe ecran și sticla de șampanie și atât. Eu închiriam imaginea, doar sticla. Cred ca am vândut-o de 50 de ori. Un american a vrut să mi-o cumpere cu cardul, să-mi dea 80 de mii de euro, și nu am vrut să o vând. Dacă luai taxele și impozitele rămâneam cu 20.000. Mai bine o țineam așa și o închiriam. Era un Dom Perignon de 6 litri îmbrăcată într-un kilogram de aur. Erau 30 de astfel de sticle în toată lumea. Eu am primit-o cadou că eram unul dintre cei mai buni clienți”, a mai explicat italianul.