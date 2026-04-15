Cea mai încărcată săptămână din aprilie este săptămâna luminată. Ce spun astrologii

Unul dintre cei mai viral astrologi, Penni Shelton, spune că această săptămână este cea mai încărcată energetic, din aprilie. Este vorba despre săptămâna luminată, în tradiția creștină.

Astrologul spune că aceste zile sunt foarte puternice din punct de vedere energetic. Ba mai mult aceasta spune că zilele acestea vin cu o progresie clară. Din punct de vedere planetar, pe 16 aprilie avem Chiron Cazimi.

Ceea ce înseamnă că Soarele întâlnește rana. Astfel că în această zi, chiar și pentru un moment, devine vizibil ceva ce de obicei este purtat în liniște sub suprafață. Nu pentru a repara sau a trece în grabă, ci pentru a înțelege.

Apoi în 17 aprilie: Lună Nouă în Berbec. Acest lucru înseamnă că sămânța dorinței este plantată. Ceea ce nu se vedea și s-a văzut, începe să capete sens. Acesta este primul punct de aprindere adevărat al anului. Nicio planetă nu retrogradează. Nicio mișcare înapoi. Doar mișcare înainte. Dar acest început nu vine doar din ambiție. Vine din onestitate.

Ceea ce începi aici este modelat de ceea ce ai fost dispus să vezi când rana chironică a fost iluminată de Soare. Iar pe 19 aprilie: Marte în conjuncție cu Saturn. Practic în această zi sosește și testul. Marte își dorește mișcare. Saturn necesită structură. Aici este locul unde intenția întâlnește realitatea. Unde dorința întâlnește disciplina. Nu începi ceva pur și simplu săptămâna aceasta. Ți se cere să demonstrezi că poți construi și susține acel lucru.

Ceea ce urmează să se întâmple în aceste zile este destul de simplu și vine să construiască ceea ce urmează. Mai întâi vezi rana. Apoi plantezi sămânța. Apoi universul te întreabă dacă ai un plan, mai spune astroloaga. Nu este vorba că totul este rezolvat sau înțeles perfect, dar există o recunoaștere - un adevăr care poate fi simțit în corp, chiar dacă nu avem cuvintele pentru a-l exprima, a mai explicat aceasta.

Există o concentrare rară de energie care se acumulează în Berbec, adunându-se în jurul identității, acțiunii și curajului necesar pentru a merge mai departe într-un mod nou, a încheiat ea.