Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 aprilie 2026. A treia zi de Sfintele Paști

Pe 14 aprilie s-au născut: Rod Steiger, Julie Christie, Erich von Däniken, Octav Pancu-Iaşi, Rodica Mandache.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Pahomie de la Gledin, Martin Mărturisitorul, Crescent, Tomaida şi Vasilisa. În calendarul mobil este A treia zi de Sf.Paşti.

În „Kalendar” nimic, dacii aveau de lucru, nu de joc şi de băut!

Deschide o serie mai amplă de sărbători centrate pe ziua de marți ce succede sărbătorii Paștelui (trei, șapte sau nouă marți), ce au în principal aplicare în calendarul agricol (ferirea semănăturilor, viilor și livezilor de furtuni, brume, grindină și înghețuri târzii); funcționau de asemenea interdicții de muncă pentru sănătatea oamenilor și pentru prosperitatea turmelor de vite.

✦ Nouă marți după Paști, cunoscute sub numele de Oloagele, se țin pentru necazuri. Oloagele se țin fiind foarte primejdioase. Copiii părinților care n-au ținut Oloagele au ologit de picioare (Speranția, VI, ff. 26 v; 104 v).

✦ Oamenii spun că păstrează această sărbătoare, fiindcă au pomenit-o din bătrâni ca ruptă din Înviere (Speranția, I, f. 44).

✦ Marți după Paști femeile slobod Păresimile, adică citirea pomelnicului în timpul postului, fac pomeni în curtea bisericii cu colaci, băutură și mâncare pentru săraci (Speranția, I, f. 169).

✦ Marțile după Paști se țin pentru ca să nu fie trăsniți. Nu lucrează nici oamenii la câmp, nici femeile în casă. O femeie, care a cârpit în această zi, ducându-se la câmp la secerat și fiind îmbrăcată cu cămașa aceea, s-a întâmplat o furtună cu trăsnete și tunete. Femeia, împreună cu copiii, a stat la adăpostul căruței, și tunetele și fulgerele erau numai împrejurul lor. Atunci femeia, reamintindu-și că este îmbrăcată cu cămașa cârpită marți după Paști, a scos-o după ea și a alergat de a aruncat-o pe o claie de grâu. Imediat ce a lăsat-o din mână, cămașa a fost trăsnită (Speranția, VI, f. 38 v).

✦ Se spune că o femeie a prășit la porumb cu copiii ei în această zi. Acești porumbi prășiți în această zi s-au făcut foarte buni. La nimeni nu se făcuseră așa. Tocmai când le era dragul mai mare a bătut piatra așa de tare, încât i-a făcut praf. Piatra a sfărâmat numai porumbii prășiți în acea zi (Speranția, I, f. 118 v).

Apărător de rele și durere: Nu se lucrează; pentru boli, semănături, grindină, ger (Marian, 1994, II, p. 233). Nu se toarce (Speranția, I, f. 228).

✦ Marți după Paști se ține pentru pârleală (pelagră). Dacă cineva lucrează în această zi, se îmbolnăvește de pârleală și înnebunește (Speranția, III, f. 153 v).

✦ Marți după Paști nu se umblă cu mâinile prin apă, ca să nu se umfle buricele degetelor (Speranția, VI, f. 236 v).

✦ Nu e bine a lucra în cele trei marți după Paști, căci le crapă mațele celor ce lucrează (Speranția, I, f. 309).

✦ Marți după Paști se ține de teamă să nu se înțepe vara cu ghimpi ori cu mărăcini, fiind obișnuiți a umbla desculți (Speranția, III, f. 73 v).

✦ Se ține marți după Paști, ca să nu facă porumbul tăciune. Se ține ca să nu mănânce gândacii grâul (Speranția, VII, f. 191 v; VIII, 313).

✦ Nu e bine să vadă omul frânghii, căci în acea vară vede mulți șerpi (Speranția, VIII, f. 53 v).

✦ Marțea Albă se ține, pentru că se crede că e zi luminată și cel ce lucrează orbește (Speranția, II, f. 190 v).

A murit anul acesta, pe 10 ianuarie. M-am simțit mai curat și mai aproape de adevăr. Personal îl urăsc din toată inima şi dacă vreodată o să fim faţă în faţă, o să mă reţin mult să nu-i trag două perechi de palme! Probabil, în Purgatoriu. Este una dintre persoanele care m-a decepţionat cel mai mult în viaţă!

În 1969, eram foarte tânăr, student la Politehnică, şi prin combinaţii demne de Ostap Bender am făcut rost de un exemplar al „Chariots of the Gods?” scrisă de Erich von Däniken. Eram la Paris. Am citit cartea pe nerăsuflate, în două nopţi şi o zi... Aşa ceva nu era posibil! Ce dezvăluiri, ce fotografii! Reacţia unui băiat crescut într-o bibliotecă, care nu învăţase încă faptul că volumele nu sunt scrise numai de oameni cinstiţi şi bine intenţionaţi.

Din 1976 am început să călătoresc des în străinătate. Puneam dolar lângă dolar din diurna mea amărâtă, ca să strâng suficienţi bani ca să ajung la locurile dovezilor din cărţile lui Erich von Däniken.

Dacă ştiam biografia lui, mă feream! Erich von Däniken a fost condamnat pentru hoţie calificată, cu suspendare, când avea numai 19 ani. Tânărul Erich fuge de la şcoala-internat catolică şi se angajează la o cârciumă. După ce face unele boroboaţe şi pe acolo, fură ceva bani şi ajunge tocmai în Egipt. Acolo este implicat în o escrocherie cu bijuterii, ceea ce îi atrage o condamnare de nouă luni. După ce iese din puşcărie revine în Elveţia şi reuşeşte să se angajeze la un hotel din Davos. Acolo fură mai multe sute de mii de franci elveţieni, prin falsificări de acte, în general. Cu aceşti bani duce o viaţă de vis şi face multe călătorii. Are şi o poliţă de plătit, profesorilor şi familiei catolice. Aşa că falsifică dovezi, descrieri, fotografii pentru ca să demonstreze că istoria umană a fost creaţia unor extratereştri veniţi din spaţiu şi nu a lui Dumnezeu.

Zis şi făcut, în 1968 apare „Chariots of the Gods” care are un succes teribil. Prostia omenească este imensă şi eu mă număram atunci în rândul proştilor de serviciu! În 1970 Erich von Däniken este condamnat la trei ani de puşcărie pentru deturnare de fonduri, hoţie calificată, fals şi uz de fals. Dar acum, escrocul elveţian este un scriitor de mare succes şi execută doar un an. În timpul acela, în puşcărie, mai comite o atrocitate publicistică: „Gods from Outer Space” şi ea vândută foarte bine. De fapt pentru cartea scrisă în detenţie i s-a redus pedeapsa!

Ca şi în România, unde escrocii, hoţii şi falsificatorii se bucură de clemenţa unei Justiţii legate bine de tot la ochi, dacă „comit” o carte în puşcărie.

Escrocul elveţian scrie o mulţime de cărţi, face două seriale documentare, câteva filme – mult timp a fost bogat şi mulţumit. Ne-a tras-o la toţi, ne-a furat pe toţi!

A reuşit să compromită aspiraţiile mele de adolescent… aşa ceva nu se uită! Totuşi ceva bun tot a făcut cîrciumarul elveţian – tot umblând prin lume am găsit alte semne de întrebare la care escrocul nici nu s-a gîndit, pentru că sunt adevărate!

Dar nimeni nu îşi pune problema că procentul de prostie creşte pe măsură ce tehnologia devine mai sofisticată. Pentru că nu ar exista atâţia escroci dacă nu ar fi şi mult mai mulţi proşti. De exemplu, în Bali-Bali, unde bărbaţii cu cel mai lung membru încă primesc ca omagiu doi porci, ei bine, în îndepărtata insulă este cea mai mare vânzare de tehnologie de vârf. Sigur, televizoarele LED de doi metri arată non-stop canale porno prinse cu antene sofisticate, Starlink, iar tabletele şi ultimile smart-uri au ceva deosebit, multe butoane colorate. Băştinaşii din Bali-Bali nu ştiu să citească...

Mă trecea gândul să combat cu argumente porcările „astrologice” de la tv, de pe net sau de prin revistele de femei, dar am obosit. Regele a spus odată ceva important, acum mulţi ani, în Elveţia: „... tinere, nu am putut să mă bat cu o floretă împotriva unei armate de topoare!” Acum îi dau dreptate! Mă simt obosit, bolnav şi învins! Nu merit după o viaţă de adevăr şi cinste, dar ultima bătălie nu am dat-o încă. Îmi amintesc ce spunea Nelu Ţugui şi el căzut în această mare bătălie spirituală.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi este o plăcere rară, o plăcere perversă să ştii că nu ai cum câştiga în faţa prostiei, minciunii, escrocheriei. Dar asta nu mă impiedică să lupt în continuare. Cauzele pierdute sunt specialitatea mea! Cu toate că nu cred în reîncarnare, se poate să fie în mine spiritul unui soldat spartan din cei trei sute ai regelui Leonidas. „Astă seară cinăm în Infern!” Cu plăcere...

Dacă în România va fi, sau nu, război asta este doar hotărărea americanilor şi a ruşilor, nu ţine de nicio profeţie, iar un cutremur distrugător va fi cu siguranţă, dar nu ghicim noi în bobi când! Pe de altă parte spunând mereu că „vine lupul” până la urmă un escroc o să „ghicească” data şi o să se acopere de bani şi glorie, ca şi Erich von Däniken!

Iată, în continuare, sfaturile mele bazate pe interpretarea astrologică. Pentru fiecare zodie fac două hărţi stelare, una dimineaţa, cealaltă pentru ora şase seara, ca să cuprind mai bine sinergia celestă zilnică. Interpretarea, întrebările care le ridică, consultarea unor tomuri, liste, tabele şi notiţe îmi iau multe ore, o dată mi-au luat şi opt ore. Consultaţi horoscopul meu, este făcut cu multă muncă şi sper că şi cu umor!

Haideţi să ne destindem un pic, aici în Prahova submontană, în sărăcia mea, este o noapte fabuloasă, norii sunt luminoşi! Probabil de la OZN-uri (sic)! Căţeii mei s-au strâns lângă mine şi privesc cuminţi, curajoşi în nopte, la creaturile ei. Narcisele mi-au umplut curtea, pomii plesnesc de flori. Aceasta este calea, natura, pentru că, în sprijinul adevărului meu, ca martoră, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Atenţie la „durerile rituale” de spate ca urmare a eforturilor făcute pentru Sf. Paşti. A treia zi poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o promisiune, o veste!

Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din jurul tău.

A treia zi de Sf.Paşti are aspecte favorabile, atît sub aspect economic, cât şi sentimental. Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucruri întârziate.

De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus.

Mici dureri de cap pasagere, la propriu şi la figurat! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, în a treia zi de Sf.Paşti. Încearcă să ai un bun echilibru între activitate şi relaxare, odihnă.

Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi. În special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche: „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!”

Eşti mai energic decât de obicei, dar nu exagera, nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat. Eşti binedispus şi poate ar fi momentul să aprofundezi nişte legături sentimentale.

O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Stelele favorizează cumpărăturile pe care le faci astăzi, sau micile schimbări în ordinea lucrurilor.

Pari a fi mai profund şi mai informat în ochii celor din jurul tău. Acordă mai mult timp analizei situaţiei banilor tăi, scumpirile de după Sf. Paşti nu trebuie să te găsească nepregătit!

Ai o tendinţă către depresie şi tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă. Atenţie la anturajul de sex feminin. Eşti în contradicţie şi pe curs de coliziune! Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale. Vorbește, dacă așa ești fericit!

Astăzi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare, gen cum zugrăvim casa şi când punem parchet nou. Atenţie la o convorbire la mobil, fii clar!

Trebuie să te bucuri de această glorioasă primăvară chiar cu vremea și vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute, când prea cald, când prea frig! Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea!

Posibile surprize plăcute în cursul dimineţii. Cu siguranţă, găseşti multă satisfacţie că poţi să ajuţi pe cineva din jurul tău. Poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecut.

O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

Foarte bune aspecte. A treia zi de Sf.Paşti trebuie să iasă bine, ai o zi întreagă de aspecte favorabile! Încep să se lamureasca şi problemele legate de bani. Lucrurile stau cum te gândeai!

Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece, decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă.

Astăzi te enervează lucruri lipsite de importanţă. Fluxul comunicării nu îţi lasă azi multă libertate de alegere. Trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani.

Nu ai multe motive de satisfacție. Amintește-ți proverbul „Morile Zeilor macină rar, dar extrem de fin!”. Nu arăta că suferi și pregătește planul „B”. Învingătorii sunt adesea virtuali. Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. Statistic!

Eşti avantajat în ceea ce priveşte relaţiile umane. Fiind un perfecţionist ai unele îndoieli privind calitatea unor colegi sau parteneri. Fii prudent şi nu fă compromisuri sau confesiuni!

Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult.

Evalueză corect posibilităţile şi scopurile tale de astăzi. Nu te minţi singur, au grijă alţii de asta! Cumpărături de completare, poate şi un film – o zi normală în a treia zi de Sf.Paşti!

Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat, ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice.

Astăzi poţi să te uimeşti singur! Îţi descoperi valenţe neobişnuite. Neglijenţa te poate costa, fii foarte atent la cei din jur, la propunerile şi promisiunile lor, nu te lăsa folosit!

Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, așa încât o să te strecori prin primăvara aceasta incertă, spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice!