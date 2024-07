Social Cea mai în vârstă concurentă la Miss USA. Dieta care îi aduce o siluetă de invidiat la 72 de ani







Marissa Teijo, în vârstă de 72 de ani, a intrat în istorie luna trecută. Aceasta a fost cea mai în vârstă femeie care a concurat la Miss Texas USA. Teijo a declarat pentru People că ridică greutăți de trei ori pe săptămână. De asemenea, femeia nu mănâncă brânză, carne procesată sau pâine albă.

Cel mai bun sfat al ei pentru a se menține sănătoasă? Nu te opri din mișcare, spune ea. Cu aspectul ei tineresc și abdomenul tonifiat, este greu de spus că Marissa Teijo are 72 de ani. Totuși, a intrat în istorie luna trecută ca cea mai în vârstă femeie care a participat la concursul Miss Texas USA. Cheia frumuseții ei fără vârstă? O dietă sănătoasă și exerciții fizice regulate.

Cea mai în vârstă concurentă la Miss USA

Într-un interviu, Teijo, profesoară pensionară și bunică, a vorbit despre obiceiurile sale alimentare și rutina de fitness. „Mănânc foarte, foarte curat și sănătos. Alimentația mea este în principal o mulțime de legume și o mulțime de fructe, fulgi de ovăz. Nu mănânc brânzeturi. Nu mănânc carne procesată. Nu mănânc pâine albă; beau doar lapte fără lapte”, a declarat Teijo.

Ea a mai spus că ocazional mănâncă carne, cum ar fi pui și pește, și îi place o friptură bună, a spus ea. „Dar îmi fac câte un răsfăț din când în când. Încerc să mănânc prăjituri care sunt făcute cu făină de migdale și foarte puțin zahăr”, a adăugat ea.

Dietă strictă și antrenamente

În timp ce se antrena pentru concursul Miss Texas USA, Teijo a spus că a ținut o dietă foarte strictă. Aceasta „dorea să fie cât mai în formă”. „În zilele de antrenament, mâncam cartofi dulci și orez de iasomie sau orez brun și fulgi de ovăz. Apoi multelegume la fiecare masă, multe, multe legume și fructe”, a spus Teijo. Aceasta a explicat că a eliminat și zahărul din dieta ei.

În zilele în care nu se antrena sau nu ridica greutăți, nu mânca deloc carbohidrați, a spus ea. „Mâncam doar proteine, fructe și migdale. Asta a fost un pic mai strict, dar nu pentru o perioadă lungă de timp. Am făcut asta timp de aproximativ două luni și jumătate. Nu recomand asta pe termen lung”, a spus Teijo.

În ceea ce privește antrenamentele sale, Teijo spune că ridică greutăți de trei ori pe săptămână. De asemenea, face cardio în celelalte zile. „Fie merg la spinning, fie îmi plimb câinele pe dealurile de aici, unde locuiesc”, a spus ea. Teijo spune că a început să ridice greutăți când avea 40 de ani. Obișnuia să facă acest lucru cinci sau șase zile pe săptămână, înainte de a-l reduce pe măsură ce înainta în vârstă.

„Întotdeauna am alergat și făceam cursuri de step aerobics. Dar când am început să ridic greutăți, atunci a început evoluția corpului meu. Halterele îți vor da cea mai bună formă. Părea că am o talie foarte mică, pentru că câștigi mușchi în partea superioară a corpului, așa că obții acel aspect de clepsidră. Dar ceea ce contează cel mai mult este menținerea activă”, a spus ea.

Un model de urmat

„Eu nu mă opresc. Și acesta este unul dintre lucrurile pe care le-aș recomanda oricui: Să nu vă opriți. Pentru că indiferent de vârsta pe care o ai, încă te mai poți mișca. Și dacă continuați să vă mișcați, veți fi capabili să vă mișcați cu cât îmbătrâniți”, a spus ea.

Aarieanna Ware, în vârstă de 26 de ani - câștigătoarea Miss Dallas de anul trecut - a câștigat titlul de Miss Texas USA. Teijo a declarat că speră că îi poate inspira pe alții să fie încrezători. „Sper că oamenii se vor uita la noi,femeile mai în vârstă, ca fiind încă frumoase în felul nostru”, a spus Teijo. Cercetările au arătat că o combinație de ridicare a greutăților și cardio poate îmbunătăți longevitatea.

Și nu este nevoie să petreceți ore întregi la sală. Doar 30 de minute de exerciții de dezvoltare musculară pe săptămână pot duce la un risc cu 10% până la 20% mai mic de a muri de boli precum cancerul sau bolile de inimă.

Zonele albastre sunt regiuni ale lumii în care oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos. În aceste locuri, oamenii tind să consume o dietă bogată în fibre, inclusiv alimente precum fasolea, nucile și cerealele integrale.

Loma Linda, California, a fost singura destinație din SUA care a fost inclusă pe lista inițială privind Zona Albastră la începutul anilor 2000. De atunci, în întreaga țară au fost lansate proiecte care încurajează un stil de viață similar, inclusiv unul în Fort Worth, Texas, conform Yahoo News .