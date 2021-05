25 mai

Cea mai importantă legendă tehnologică a fost dăruită publicului pe 25 mai 1977. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 25 mai s-au născut: Ralph Waldo Emerson, Iosif Broz Tito, Robert Ludlum, Eugen Simion.

În calendarul creştin-ortodox fix este zi cu cruce neagră, A treia aflare a capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Şi Sf.Mc. Celestin. Interesant nume, Celestin, pare potrivit pentru un băiat bun şi înclinat către studiul medicinei. Sau de ce nu, astronom, sau, astrolog, are doar “celest” în componenţa numelui!

Pe 25 mai este un reper interesant în “Kalendarul” vechi.

Este Ziua Pietrei care fierbe. Tradiţional, în calendarul fix popular este ziua lui Ioan Fierbe Piatră, Intrătunul, a treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul – nu se lucrează la câmp!

În “Kalendarul” vechi, de la daci, începeau sărbătorile tradiţionale ale verii, care, dacă, nu se respectă, atrag represalii meteorologice şi primejduirea recoltei. “Poporul nu lucrează crezând că va fi ferit de orişice cumpănă şi furtună grea, mai ales cu fulger, trăsnet şi foc, pentru că Ion, fierbâbd piatra o duce şi o descarcă unde voieşte, mai ales pe semănăturile sau livada celui care i-a necinstit ziua. Ion Fierbe Piatra este rău de inundaţi!” (Marian, 1994, II, pagina 348)

Sărbătoarea Pietrei. Piatra care fierbe. Poate cea mai veche sărbătoare din tot calendarul. Mai înainte de Lupul Şchiop, de Cavalerul Trac şi, bineînţeles, mult, mult mai înainte de sărbătorile creştine.

Probabil că datează din timpul glaciaţiunii Wurm. C.S. Nicolaescu-Plopşor, marele istoric, zicea despre piatra care fierbe: “Măi nene, zice, dacă chiar vrei o dată, să zicem acum douăzeci de mii de ani!”

Sfârşit de paleolitic, poate neolitic timpuriu. Frig, foarte frig! Încă nu se inventase olăritul şi oamenii aveau nevoie de ceva cald, un lichid acolo, un fel de supă şi ceai în acelaşi timp. Fierbinte să fie! Vasele lor erau din lemn, aşa că nu puteau să le pună pe foc. Inventiv, omul preistoric a găsit o soluţie: încălzea pietre alese cu grijă până ce aproape se înroşeau apoi le cufunda în oala de lemn, în lichidul cu ceva de ale gurii. Piatra înroşită fierbea lichidul!

Mai târziu, peste mii de ani, când olarii noştri de la Cucuteni făceau adevărate opere de artă, s-a stabilit ca aducere aminte această zi, când “se fierbea piatra”.

Oamenii “primitivi” au avut întotdeauna o dreaptă judecată. Să ne amintim de pieile roşii, de Winnetou al lui Karl May. Nici strămoşii noştrii nu făceau excepţie. Au stabilit, pe bună dreptate, ziua pietrei care fierbe ca aducere aminte de unde veneau şi cât de greu au dus-o atunci! De fapt nu cred că erau mai ”primitivi” decât românul standard de astăzi, posesor de smart și cu cont pe Facebook! Doar tehnologia a avansat…

Peste sărbătoarea din paleolitic s-a calchiat o sărbătoare creştină, aşa cum o haină veche este din nou la modă dacă i se schimbă numele şi se adaugă accesorii noi.

A propos de creştinism, acum exact 1696 de ani, în 325, pe 25 mai, începea la Niceea primul Sinod ecumenic al creştinătăţii, convocat de Împăratul Constantin cel Mare cu pretextul medierii între concepţiile despre natura lui Iisus. De fapt episcopii, cei 138, ajunseseră pe 20 mai, aşa cum îi invitase împăratul, la începutul zodiei Gemenilor, Dioscurii fiind, protectorii Constantinopolului, mai târziu, când a fost terminat de construit. Mai târziu, în creștinism, Feciora Maria a fost patroana mărețului oraș, capitala Imperiului roman de Răsărit.

Împăratul a lăsat câteva zile de consultări, înainte de a deschide festiv lucrările sinodului. Sunt multe de spus, am parcurs zeci de mii de pagini scrise de Sfinţii Părinţi, martori la eveniment, dar şi lucrările magistrale ale lui Marcellinus Ammianus, Zosimus, Eusebiu de Cezareea, Iulian zis Apostatul, apoi Adolf von Harnack, Edward Gibbon şi încă vreo altă sută de autori importanţi. Faţă de cercetătorii europeni am avut marea oportunitate de a consulta şi sursele persane despre eveniment.

Persanii erau extrem de interesaţi de tot ceea ce se întâmpla în Imperiul Roman, inamicul permanent şi tradiţional. În perioada la care ne referim, aveau mai multe de mii de spioni pe tot cuprinsul imperiului, majoritatea concentrată la Roma. La Niceea au avut trei spioni, care au transmis rapoarte complete despre lucrările sinodului. Relatări cuprinse şi păstrate în celebrele cronici imperiale persane. Pe atunci politica însemna religie şi religia era numai politică! Poate odată şi odată o să vă povestesc ceea ce știu despre Niceea, am mai amintit şi altădată unele detalii, dar timpul…

Dragi lupi, padawani și hobbiți, cea mai importantă legendă tehnologică, un mit modern, a fost dăruită publicului pe 25 mai 1977. A fost proiectată concomitent în 32 săli de cinematograf, în State, distribuitor 20th Century Fox. Star Wars, episode IV, A New Hope. Opera de excepție a lui George Lucas, scenarist și regizor. Un succes răsunător, un public extaziat. Reacția publicului din State a închis gura criticilor profesioniști și i-a făcut binevoitori. Un space opera făcut cu bani puțini, exterioarele au fost filmate în Tunisia, am văzut locurile. Un buget de 11 milioane de dolari, care a adus 776 milioan de dolari. Cel mai mare succes de box office, din toate timpurile, luînd în considerație investiția și dinamica încasărilor. Dar, poate fără să vrea, George Lucas a pus bazele unei legende moderne. În definitiv opera cinematografică abordează un subiect vechi de când lumea: binele învinge întotdeauna. Fetele și băieții buni îi înving pe cei răi! Dar George Lucas a fost atins de aripa geniului. După cum declara el însuși: ”…în alcătuirea corpului cavalerilor Jedi și a Forței, m-am inspirat din viața înconjurătoare, din religia creștină, am luat exemplele unor oameni care și-au dedicat viața luptei împotriva răului, pentru republică și democrație. Părinții Națiunii m-au inspirat…”

Am fost întotdeauna un cavaler Jedi. Oameni obișnuiți, ca mine, l-au inspirat pe George Lucas. Am realizat aceasta când am văzut Star Wars în toamna anului 1977, la Sala Mica a Palatului, în avanpremieră. Bucureștii mai miroseau a moarte, după marele cutremur din 4 martie, ruine peste tot, mai erau femei în mare doliu, dar A New Hope mi s-a părut catalizatorul care să coaguleze energiile națiunii rănite și întristate. Da, un film, o operă artistică, poate face multe!

Am rămas același cavaler Jedi. De ziua mea am primit doi păpușoi de plastic, Darth Vader și Yoda. Sunt foarte bine realizați, au cam 30 centimetri inalțime și sunt cu efecte sonore și cinematice. Pustnicia mea nu face decât să sublinieze starea lucrurilor, oare Obi-Wan Kenobi nu se pustnicise și el? Până când vreo prințesă în pericol o să mă cheme în ajutor, pentru că sunt singura ei speranță. Dar cu cine o să-i las pe cei șapte căței? Bună întrebare!

Nu o să vorbesc de celelalte serii, de subiecte, de actori, de…

Un singur lucru o să spun. Adevărata și singura sărbătoare Star Wars este pe 25 mai și astăzi sărbătorim 44 de ani.

Coincide și cu Parada Tocilarilor din State.

Există un grup de clone nefericite în Toronto care, manipulați de agenți siniștri ai Imperiului, au vrut să confiște Star Wars. Din cauza unui joc tâmpițel de cuvinte cauzat de instalarea în postul de prim ministru a Margaretei Thatcher pe 4 mai 1979. ”The London Evening News” a publicat la anunțuri o felicitare din partea conservatorilor: ”May the Forth Be with You, Maggie. Congratulations!”

Cavaleri Jedi, la arme, Imperiul contraatacă! În anul 2008, organul de presă al Imperiului, ”Facebook”, a lansat o campanie pentru stabilirea pe 4 mai a Star Wars Day. A avut un vârf în 2011, apoi s-a desumflat. Anul acesta nu s-a organizat nimic, chiar nimic, numai o menționare a unor jurnaliști imbecili. Ca orice lucru nenatural moare încet, dar sigur!

Calitatea de cavaler Jedi nu o dă costumul, ci inima ta, ce gândești, ce atitudine ai, ce fapte faci!

Este o blasfemie, organizată de spioni perverși ai Imperiului! Cum să înlocuiești The Force cu The Forth? Este ca și când ai înlocui Numele Domnului cu o dată de calendar, păcat capital. Pentru că, dragi padawani, Forța este o manifestare a lui Dumnezeu! Forța confiscată de politic, de Imperiu? Nu, niciodată, cât mai este un singur Jedi viu în galaxia asta. V-o spune un cavaler Jedi care a văzut multe, a auzit multe și poate, de aceea, știe multe!

O să vă mai spun o poveste ca să vedeți ce important a fost și este Star Wars. Manuelito Wheeler, directorul ”Navajo Nation Museum” a spus că era îngrijorat că limba navajo se pierdea, nu avea suficiente opere de artă, literare, cinematografice. Atunci a luat decizia să dubleze Star Wars in limba navajo. A fost greu, dificil, multe cuvinte navajo nu se potriveau cu sensul dat în film. Dar, până la urmă, au reușit!

A fost un succes colosal în rândul națiunii navajo, pentru că filmul trata subiectul vechilor lor legende: oameni veniți din stele care au ajutat națiunea navajo să lupte împotriva oamenilor răi. Și a născut dorința, mai ales în rândul tinerilor, de a aprofunda limba națiunii navajo, chiar de a scrie opere literare.

Tot astăzi, 25 mai 2021, eu, personal, sărbătoresc un fel de jubileu. Au trecut 54 de ani de când mi-am văzut gândurile tipărite, pentru prima oară. Am publicat două poezii, la debut, în ”Gazeta Literară” a lui Ivașcu. Una se numea ”Testamentul meu” iar cealaltă ”Calul lui François Villon”. Scrise, bineînțeles, în stilul francezului cel năzdrăvan. Probabil că redacția a fost impresionată de pasiunea unui adolescent pentru poetul medieval atât de liber în obiceiuri și cuvinte.

Revenind la Star Wars, trebuie să informez că ziua de 25 mai a fost declarată ”Star Wars Day” de consiliul municipal din Los Angeles. Și de alte orașe de peste tot din lume. Iar ”Geek Pride Day” a fost stabilită tot pe 25 mai, ca un omagiu adus la trei filme SF: seria ”Star Wars”, ”The Hichhiker’s Guide to the Galaxy” (vezi ziua prosopului) și ”Discworld”.

Acum, ce altceva am de făcut, decât să revăd, pentru, poate, a mia oară, dar cu același entuziasm și pasiune, Star Wars, A New Hope? Bună întrebare! Cu o deosebire esențială. Eu am varianta originală, filmul așa cum a fost proiectat pe 25 mai 1977. Îl am pe un DVD cu folie, strat, de electrum, un aliaj care garanteaza eternitatea pentru înregistrare, comandă specială NASA. Fără multele adăugări și remasterizări ulterioare, George Lucas este un perfecționist. Dar, un cavaler Jedi este un minimalist! Originalul este bun, celelalte sunt clone!

Forța să fie întotdeauna cu voi, mâine să întâmpinăm cu curaj și cinste o nouă zi!

HOROSCOP 25 mai 2021

BERBEC În relațiile tale lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Nu interveni, nici măcar cu un sfat. Cu un zâmbet, da! Astăzi e una dintre zilele acelea când intervenţia ta nu prea ajută. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Sa nu fii foarte contrariat cînd ceea ce spui in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”!

TAUR Astăzi poţi întâlni persoane ale căror ţel suprem în viaţă este să-ţi facă ţie zile fripte. Genul de funcţionar de stat de la ghişeu. Dar există şi o parte bună a zilei: primeşti o veste! Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Este normal, dacă nu ai făcut nimic, arăţi odihnit şi prosper! Până seara chiar că te simţi excelent!

GEMENI Eşti distrat şi nu te poţi concentra, totul îți pare ridicol și fără importanță. Ce poţi să faci? Mai nimic! Dă-te foarte ocupat și preocupat, aşa lumea nu o observe că nu faci nimic! Îmi pare rău pentru tine… dar ceva-ceva se întâmplă şi în registrul bun. Îngerul responsabil, cel supărat, îşi aduce aminte că a fost programat să gândească numai de bine, să vorbească numai de bine şi să facă fapte numai bune, aşa că face el ce face şi primeşti, mai pe seară, o veste bună!

RAC Astăzi ai ocazia să descoperi anumite motive ale comportamentului din ultimul timp al colegilor, al anturajului, în general. Ia atitudine şi lămureşte imediat cum stau, de fapt, lucrurile. Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pus în faţa unei decizii. Adică, de fapt, nu şti ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală.

LEU O zi densă, cam obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de activitate. Ai intrat într-o rutină de sclav modern, corporatist. Mai există viață și în afara muncii! Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte păcatele marilor feline. Le ştii tu care!

FECIOARĂ Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Ai o atitudine mai bună față de viață și cei din jurul tău. Ține-o tot așa, nu te lăsa abătut! În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Ziua de astăzi este favorabilă familiei, cuplului, legăturilor de sânge, de mir, sau pur şi simplu de afinităţi selective.

BALANŢĂ Ceva se întâmplă și nu ești pregătit pentru această eventualitate. Să fim sinceri, nimic nu prea te găsește pregătit! Ești într-o continuă uimire. Să-ți spun un secret: planifică-ți viața! Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, că antichitatea este plină de pilde, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege! Aşa că aspectele favorabile în domeniul sentimental pot fi pur teoretice!

SCORPION O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Stai liniștit, nu vorbi cu șeful, zâmbește colegilor, o zi trece repede. Și trebuie să treacă fără momente de care să-ți aduci aminte! Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu, măcar comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile încep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, dar şi in dragoste.

SĂGETĂTOR Este bine să nu te implici în discuţii ascuțite cu semnele de apă. Îți sunt, oarecum, favorabile, semnele de foc și de aer. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate avantajos. Până la urmă, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie, în alt domeniu decât de obicei. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

CAPRICORN S-au strâns multe treburi, trebuie să te grăbești. Sau, mai fă un triaj, poate unele probleme s-au rezolvat de la sine, altele nu mai sunt importante. Dar nu uita că leneșul mai mult aleargă! Cu zodia în continuare relativ nepopulată de planete, exceptând pe Pluton, retrograd, care hai să fim drepţi este mai mult o ”planetă mică”, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar, din fericire, rareori, superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Concentrează-te, sau cere ajutor!

VĂRSĂTOR Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme importante pentru tine. Implică-te personal, dar vezi dacă nu trebuie să ceri şi ajutor, pentru că nu te pricepi la orice! Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi obositoare, dar foarte plăcută. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol online. Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele îţi surâd din nou.

PEŞTI Visezi cu ochii deschişi, dar problemele cotidiene, realitatea, te confiscă. Oferă-ţi momente plăcute şi vei avea o productivitate şi o eficienţă mai bune. Oamenii de succes sunt relaxaţi! Viaţa îţi oferă o nouă lecţie. Din fericire, nu doare şi nu costă! Dar, trebuie să reacţionezi, să iei măsurile necesare. Vorba populară spune: “nu bate toaca de două ori pentru o babă surdă!”Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi conjunctura îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme sociale personale.