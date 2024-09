Social Cea mai bună legumă pentru oameni. Care este și cum trebuie consumată







Există o gamă largă de legume din oamenii pot alege în mod normal. Dar cercetările arată că o legumă este deosebit de bună pentru oameni: cresonul.

Această frunză verde a fost considerată cea mai sănătoasă legumă de către Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Cu un scor impresionant de densitate nutritivă de 100 din 100. Dar cresonul nu este doar cea mai sănătoasă legumă. A devansat varza chinezească de pe locul al doilea cu mai mult de opt puncte.

Nutriționiștii nu sunt șocați. „Pot să cred că cresonul este cea mai sănătoasă legumă”, spune Dana Ellis Hunnes, Ph.D., dietetician principal la UCLA Medical Center și profesor asistent la UCLA Fielding School of Public Health. Printre altele, Hunnes subliniază că acesta este un aliment „dens în nutrienți”.

Ce este cresonul de ce este sănătos

Cresonul este un tip de legumă cruciferă care face parte din aceeași familie cu varza kale, broccoli, varza chinezească, rucola și varza de Bruxelles, spune Rachel O'Connor, dietetician la NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center. Este, de asemenea, o plantă acvatică cu flori și crește în apă puțin adâncă sau în sol umed, spune Hunnes.

Cresonul a obținut cele mai multe puncte datorită scorului său perfect de densitate nutritivă. „Densitatea nutrienților este raportul dintre nutrienții dintr-un aliment și cantitatea de energie pe care o furnizează”, spune O'Connor. „Un scor de densitate nutritivă este în esență o valoare numerică dată pentru a evalua cât de nutritive sunt anumite alimente.” Cu cât un aliment este mai dens în nutrienți, cu atât are mai multe vitamine, minerale și antioxidanți per calorie per gram, explică Hunnes.

Compuși benefici

Cresonul are câțiva compuși care au fost legați de un risc mai scăzut de cancer, spune O'Connor. Leguma este, de asemenea, bogată în vitamina K. În timp ce cresonul conține fibre, nivelurile nutrientului nu sunt la fel de ridicate ca în unele legume crucifere similare. O ceașcă de broccoli gătit, de exemplu, va furniza aproximativ 5 grame de fibre. În timp ce o ceașcă de creson furnizează mai puțin de 1 gram. „Fibrele sunt o componentă importantă a dietei noastre din numeroase motive, astfel încât cresonul nu ar trebui să fie singura legumă cruciferă pe care o consumăm”, spune O'Connor.

În general, se recomandă consumul între patru și cinci porții de fructe și legume pe zi și între patru și cinci porții de legume crucifere pe săptămână. Dar puteți consuma creson cât de mult doriți, spune Hunnes. „Ați putea consuma câte o cană la un moment dat”, mai declară ea. „Ai putea să-l mănânci mai des sau mai rar, de asemenea”.

Toate beneficiile

Deși cresonul se poate găti, poate fi mai bine să îl consumul crud pentru a profita de toate beneficiile. „Cresonul, ca și alte legume, pierde o parte din vitamina C și vitaminele B atunci când este gătit”, spune O'Connor. „Vitamina C este solubilă în apă și sensibilă la căldură și se poate scurge din legume atunci când acestea sunt expuse la apă fierbinte. Vitaminele B sunt la fel de sensibile la căldură.”

Indiferent de modul în care este preparat, Hunnes subliniază că ar trebui ca o masă să consiste în mai mult decât creson. „Chiar dacă este cea mai sănătoasă dintre toate legumele, tot este mai bine să mănânci o gamă largă de legume și fructe decât să rămâi doar cu una”, spune ea. „Asta vă permite să obțineți un aport mai complet de nutrienți”, informează yahoo.com