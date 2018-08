Cea mai așteptată carte de astronomie - Ghidul micului astronom prin Univers, de Adrian Șonka

Editura Nemi deschide călătoria prin Univers alături de astronomul Adrian Șonka și publică o carte spectaculoasă - Ghidul micului astronom prin Univers sau Astronomie pentru copii și restul lumii. O introducere în astronomie pentru copii și pentru toți cei care vor să afle mai multe despre Univers





Este o carte bine documentată, cu informații la zi din astronomie, dar și cu mult umor, adresată cititorilor de toate vârstele care vor să știe mai multe despre ce se întâmplă în spațiul cosmic.

Întrebările pe care ți le poți pune atunci când privești cerul sunt nenumărate. Fie că te uiți după formele constelațiilor, fie că ești în căutarea unei stele căzătoare ca să-ți pui o dorință, când te uiți la imensitatea cerului o imensă curiozitate pune stăpânire pe tine. Iar Adrian Șonka, astronom și lector la Observatorul Astronomic din București „Amiral Vasile Urseanu”, răspunde acestor întrebări și te face să vrei să afli și mai multe lucruri despre misterele Universului.

Interesul pentru știință a crescut în ultimii ani, iar cărțile de popularizare a științei (pentru copii și nu numai) sunt din ce în ce mai numeroase și mai interesante. Copiii cresc și se dezvoltă având la îndemână dispozitive electronice din ce în ce mai performante, iar interesul lor pentru tehnologie și știință e într-o continuă dezvoltare. Copiii de azi și de mâine vor să fie informați, vor să știe cât mai multe despre lumea care îi înconjoară și despre lumile posibile din spațiul extraterestru. În întâmpinarea acestor copii vine și Ghidul micului astronom prin Univers sau Astronomie pentru copii și restul lumii, de Adrian Șonka.

Concepția grafică a cărții și ilustrațiile au fost realizate de Adnan Vasile într-un stil modern și foarte prietenos care completează minunat textele scrise de Adrian Șonka. Ilustrațiile sunt completate de imagini NASA, hărți astronomice și grafice realizate de autor. Ghidul micului astronom prin Univers s-a dorit a fi o carte în același timp prietenoasă, dar și documentată, scrisă și ilustrată atât amuzant, cât și inteligent.

„Cel mai frumos lucru despre Univers este că îl poți vedea. De fapt, nu doar îl poți vedea, ci chiar faci parte din el. Astronomia îți permite nu doar să vorbești despre stele și planetei ci și să le vezi. Să vezi cum se schimbă, cum se mișcă și cum mereu te surprind. O poți face prin telescopul tău, al unui observator astronomic sau prin ochii sondelor spațiale lansate de oameni care au fost cândva ca tine: dornici de a afla mai multe.

Să facem puțină ordine în Univers. Nu vom aspira cometele și asteroizii, ci vom încerca să ne găsim locul în acest imens loc de joacă.” – Adrian Șonka, astronom

„L-am cunoscut pe Adrian Șonka la un curs de astronomie și am fost cucerită atât de umorul, cât și de cunoștințele lui. De aici a pornit ideea de a lucra împreună la o carte pentru copii dedicată micilor exploratori curioși să înțeleagă cât mai multe din tainele Universului. A fost o surpriză și pentru noi să ne dăm seama că am lucrat mai bine de un an la o carte de astronomie pentru copii, iar ce a ieșit a fost o carte «pentru copii și restul lumii». Este foarte bună pentru o introducere în astronomie, atât pentru cei care sunt pasionați, cât și pentru cei care nu au mai citit astfel de cărți, indiferent de vârstă. Vă invit așadar să porniți alături de Adrian Șonka în această călătorie prin Univers. Vor urma și altele.” – Laura Câlțea, redactor-șef Nemi

