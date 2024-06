Social Ce vă așteaptă pe plajele din Cape Town. Mulți dintre turiști se plâng de condiții precare







Plajele din Cape Town sunt vânate de mulți turiști. Doar că în multe din hoteluri, condițiile de cazare lasă de dorit. Lagoon Beach Hotel & Spa este una dintre locațiile preferate de turiști. Cu toate acestea serviciile nu par să fie de cea mai bună calitate deși hotelul este de 5 stele. ”Vă scriu pentru a-mi exprima dezamăgirea față de Lagoon Beach Hotel & Spa.

La intrarea în Camera 158, am găsit-o nesatisfăcătoare din cauza apropierii de autostradă și a absenței unui seif. După ce mi-am exprimat îngrijorările, mi s-a oferit o cameră cu vedere la mare, la un cost suplimentar de 1500 R1 pe noapte.

Plajele din Africa de Sud, de vis, hotelurile- nu prea

Am refuzat oferta și am optat să ies din hotel și sunt „în așteptarea” unei rambursări. Zona din jurul hotelului se simte nesigură, ceea ce pare să se întâmple în toată Africa de Sud”, a spus un turist. The Tree House Boutique Hotel este un alt resort catalogat drept de lux. Însă nici aici lucrurile nu sunt așa cum speră toți turiștii.

”Locația nu este ideală. Camera era medie. Piscina este prea mică pentru a înota. Ni s-a spus abia după check-in că nu va fi curent electric în seara asta de la 18:00-22:00 și nu au generator. A trebuit să folosim scările pentru că liftul nu poate fi acționat, darămite să nu existe duș fierbinte” a specificat un turist. South Beach Camps Bay Boutique Hotel este o altă locație de 5 stele. Nici aici lucrurile nu au fost în regulă, deși cazarea pe noapte poate trece și de 200 de euro.

”Cea mai proastă experiență de cazare”

”Cea mai proastă experiență de cazare în călătoria în Africa de Sud. Întrucât cazarea clasată pe locul 1 în Camps Bay am plătit ZAR 10.000 (c£ 450) pe noapte pentru 3 nopți. Așteptările mele au fost pe bună dreptate mari.

Mare dezamăgire mă tem. Zona exterioară de terasă nu era îngrijită, pereții erau murdari. Mobilierul interior era de asemenea vechi și marcat”, a povestit un alt turist.