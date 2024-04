International Ce vă așteaptă în Bulgaria, dacă mergeți în vacanță. Turiștii avertizeză asupra hotelurilor din Varna







Bulgaria este una dintre destinațiile preferate de români, atunci când vine vorba despre vacanță. Varna, locația unde se află și Golden Sands, este una preferată de turiști. Hotelurile de acolo, chiar și de 5 stele nu par să fie însă tocmai așa. International Hotel Casino & Tower Suites este unul dintre aceste hoteluri.

Majoritatea turiștilor sunt mulțumiți, dar alții atrag atenția cu privire la diferite aspecte. ”În general a fost destul de dezamăgitor pentru un hotel de 5 stele și scump. Micul dejun era vechi și supraîncălzit, chiar și clătitele erau greu de mestecat. În timpul șederii noastre, piscina interioară a fost nefuncțională și nu a fost specificată nicăieri.

Vacanță all inclusive și nu prea

Piscina exterioară a fost verde și dezgustătoare în prima noastră zi, a fost mai bine zilele următoare. Dar încă destul de ceață când te uiți prin ea... cel puțin era cam albăstruie”, a scris un turist. Hotel Sentido Marea este o altă locație de 4 stele all inclusive. Doar că nici aici lucrurile nu sunt exclusiv roz. ”

De două ori, personalul de la recepție a fost nepoliticos și inutil când tot ce îmi doream era apă. Există o politică aici de doar o sticlă de apă de persoană pe zi pentru pachetul all inclusive.

Prima dată când a trebuit să cer apă, a trebuit să mă cert 10 minute cu recepționera. Nu am mai pățit așa ceva la niciun alt hotel. După ce m-am certat cu personalul de la recepție cu 3 diferențe și nu am ajuns nicăieri, am întrebat managerul.

”Camera cu mucegai, mâncarea medie”

În cele din urmă, după ce a trebuit să ridic vocea și să am această interacțiune publică neplăcută, mi s-au dat 2 sticle de apă. Nu este ceea ce ne așteptăm de la un hotel all inclusive de 4 stele”, a povestit un turist. Melia Grand Hermitage este următorul pe listă. Nici acest hotel nu a scăpat de criticile turiștilor.

”Am fost cazată la hotel cu cei 2 copii ai mei la mijlocul lunii iulie. Camera avea mucegai la duș în câteva locuri, s-au oferit să o curețe, dar nu să schimbe camera. Evident că era încă vizibil, dar schimbarea camerei era încă în afara opțiunii. De asemenea, a fost puțin curățat în general. Mâncarea a fost medie, dar cred că este o chestiune de gust”, a scris o turistă.