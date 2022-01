Ce va aduce 2022? Aceste mari riscuri care nu trebuie neglijate: Foamete, guverne eșuate, scumpiri

Cu provocările de vaccinare în curs de desfășurare în mare parte din lume și apariția îngrijorătoare a variantei Omicron, împreună cu blocajele în aprovizionare, precum și creșterea inflației și a datoriilor, pandemia continuă să-și exercite forța necruțătoare și să atragă o lume asediată. În tot acest timp, formidabilele probleme geopolitice cu care lumea se confrunta înainte de COVID-19 – de la tensiunile în spirală între Occident, China și Rusia până la lipsa de acțiuni internaționale pentru a contracara schimbările climatice – nu au dispărut.

Deci, ce va aduce 2022?

1. Lipsa vaccinării împotriva COVID-19 în țările în curs de dezvoltare declanșează noi variante care sunt potențial mai contagioase și mai letale

Deși o mică majoritate a populației lumii a primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19, unele regiuni sunt într-o formă mult mai bună decât altele; în Africa, de exemplu, doar 12% din populație primise cel puțin o doză în decembrie. Țările dezvoltate nu au reușit în mare măsură să își protejeze omologii mai slabi și mai săraci. Coaliția globală de vaccinuri COVAX, de exemplu, a distribuit doar 400 de milioane de doze, cu mult sub obiectivul inițial pentru 2021 de 1,9 miliarde.. În ritmul actual, populațiile africane nu vor fi vaccinate în mare parte până în 2023 sau mai târziu, ceea ce probabil va duce la o creștere economică mai scăzută și la instabilitate politică. Pe lângă reflectarea rușinoasă asupra valorilor umanitare ale Occidentului, numărul mare de nevaccinați s-ar putea dovedi extrem de periculos pentru cetățenii occidentali.

2. Rusia atacă Ucraina

Amploarea militară a Rusiei în apropierea graniței cu Ucraina a sporit îngrijorările pe care președintele rus Vladimir Putin le vede ca „ treburi neterminate ”. Putin a spus că Ucraina nu este o națiune adevărată și că „rușii și ucrainenii erau un singur popor – un singur întreg”. Dacă Putin, care pare din ce în ce mai atent la modelarea moștenirii sale, ar acționa pe baza unor astfel de instincte, el are un spectru de opțiuni pentru a slăbi Ucraina și, astfel, a menține țara în sfera de influență a Rusiei și ca un tampon de încredere împotriva NATO. Sprijinul politic și militar intensificat al SUA/NATO pentru Ucraina sau o confruntare în Marea Neagră între forțele ruse și cele NATO îl pot tenta pe Putin să numească cacealmaua Occidentului.

3. Pe măsură ce China atinge apogeul, economia sa tremură, provocând perturbări globale

Cu toată teama de o China în ascensiune, slăbiciunea ei poate reprezenta cel mai mare risc. Represiunea președintelui Xi Jinping, mai întâi asupra sectorului tehnologic și acum asupra sectorului imobiliar, care reprezintă aproximativ 29% din economia chineză, evidențiază fragilitatea sistemului economic al țării. Îngrijorarea este că penuria de energie, declinul demografic, scăderea creșterii și a productivității și datoria (exemplificată în ultimul timp de gigantul imobiliar asediat Evergrande, dar care se adâncește mult mai mult într-o țară încărcată cu datorii totale care reprezintă 290 la sută din produsul său intern brut ) reflectă o situație depășită. Să nu uităm: China a avut 30% din creșterea globală pentru ultimul deceniu. O China slăbită ar putea reduce astfel creșterea economică în întreaga lume, perturbând în același timp piețele financiare și lanțurile de aprovizionare.

4. Afganistanul se prăbușește, iar Statele Unite nu pot scăpa de consecințele sale

Potrivit Programului Alimentar Mondial (WFP) al Națiunilor Unite, 23 de milioane de afgani se confruntau cu foamete iminentă înainte de a începe iarna, care se estimează că va fi severă. Este dificil pentru Banca Mondială și pentru alte agenții de dezvoltare să ajute în mod direct afganii din cauza sistemului haotic de plăți al țării și a interdicțiilor internaționale de a ajuta talibanii. Economia afgană (cu excepția comerțului cu droguri) este în impas, după ce retragerea SUA a tăiat o finanţare de aproximativ 8,5 miliarde de dolari pe an (40% din produsul intern brut al țării), iar Fondul Monetar Internațional a înghețat aproximativ 9 miliarde de dolari în active străine. Talibanii se confruntă cu grupuri jihadiste rivale, cum ar fi Statul Islamic, crescând riscurile unei activități teroriste crescute în întreaga lume, inclusiv posibile atacuri în 2022 împotriva intereselor SUA, precum și ale Rusiei și Chinei. Potrivit Organizației Națiunilor Unite , există acum cel puțin 2,6 milioane de refugiați afgani — majoritatea în Iran și Pakistan — și alte 3,5 milioane de persoane strămutate în interior, iar înrăutățirea situației din țară ar putea propulsa mai mulți refugiați în Europa.

5. Țările în curs de dezvoltare suferă probleme economice mai grave și o erupție de instabilitate politică

A doua cea mai mare victimă a COVID-19 – după cele peste cinci milioane de persoane care au murit din cauza acesteia – este clasa de mijloc globală. Pew Research Center estimează că recesiunea provocată de pandemie a lăsat 131 de milioane de oameni în sărăcie. Chiar și cei care au reușit să se agațe de clasa de mijloc în țările în curs de dezvoltare sunt pe cale să se confrunte cu o nesiguranță economică în spirală din cauza efectelor politice și economice ale pandemiei, care vor continua să se extindă pentru o perioadă de timp în multe dintre aceste țări. India, care a pierdut 32% din clasele sale mijlocii și mijlocii superioare combinate, ar putea încheia 2021 cu un produs intern brut cu 5,2% mai mic decât ar fi fost fără pandemie. Creșterea inflației în Statele Unite și Europa amenință să destabilizaze în 2022 și mai mult economiile din lumea în curs de dezvoltare, într-un moment în care trebuie să recupereze creșterea pierdută. Dacă Rezerva Federală și Banca Centrală Europeană ridică ratele dobânzilor pentru a contracara inflația, modelele din trecut sugerează că capitalul va părăsi rapid țările mai sărace pentru rentabilitate mai mare, cu mai puțin risc în țările mai bogate.

6. Petrolul depășește 100 de dolari pe baril

Prezicerea ciclurilor de boom/depreciere pe piața petrolului este întotdeauna periculoasă. Există previziuni contradictorii, Agenția pentru Informații Energetice din SUA prevedea o scădere de la un preț de 84 de dolari pe barilul de țiței Brent în toamnă şi prevede 66 de dolari pe baril pentru anul viitor, în timp ce mulți analiști din sectorul privat și fondurile speculative pariază pe o creștere prelungită a prețurilor. Cauzele apropiate ale creșterii actuale a prețurilor sunt creșterea cererii în 2021 după o scădere determinată de pandemie, creșterile limitate ale producției de către Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și efectele mai multor ani de scădere a investițiilor în petrol și gaze. Un studiu recent perspicace evidențiază noile riscuri prezentate de schimbările structurale pe termen mai lung din industria energetică – de la inflație, recesiune și nerambursarea datoriilor până la preocupările privind securitatea energetică – deoarece OPEC și firmele petroliere de stat rusești domină investițiile și producția și, prin urmare, geopolitica petrolului; pe fondul unei tranziții globale prelungite către energie curată.

7. Lumea nu reușește să își îndeplinească obiectivele climatice convenite la summit-ul de la Glasgow

Emisiile globale de carbon au crescut cu 60% de când a fost semnat Protocolul de la Kyoto în 1997, iar acordul privind schimbările climatice de la cea de-a douăzeci și șasea Conferință a părților a ONU (COP26) de anul acesta, de la Glasgow, nu atenuează preocupările legate de riscurile climatice accelerate sau de probabilitatea de a atinge obiectivul de a reduce creșterea temperaturii medii la mai puțin de 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. Înainte de COP26, dacă toate angajamentele din Acordul de la Paris din 2015 privind climă ar fi fost îndeplinite (puține au fost), temperaturile globale erau încă estimate să crească2,7 grade Celsius până în 2100. Liderii mondiali au proiectat o nouă seriozitate la COP26, acordul său final cerând „reducerea treptată” a cărbunelui și acorduri separate care vizează reducerea defrișărilor și emisiile de metan, stabilirea regulilor globale pentru comerțul cu carbon și promovarea SUA- Cooperarea climatică din China.

8. Într-un război rece cu China, finalul fericit este departe de a fi garantat

Washington s-a îndrăgostit de ideea reluării Războiului Rece, fără îndoială, cu același sfârșit de triumf al Occidentului. Unii se concentrează pe ceea ce este diferit între Uniunea Sovietică anemică din punct de vedere economic și China omniprezentă de astăzi – o economie de top și un inovator major în domeniul înaltă tehnologie, împreună cu statutul său de putere comercială și exportator de capital numărul unu din lume – ar trebui să determine Beltway să regândească meritele. a unei lumi bifurcate. Economia chineză a devenit atât de interdependentă cu economiile americane și occidentale încât toți ar avea de suferit într-o astfel de lume. China a fost cel mai mare partener comercial al Americii pentru bunuri anul trecut, la 559,2 miliarde de dolari, iar Wall Street intră, de asemenea, în acțiune, BlackRock strângând un miliard de dolari în septembrie pentru primul fond mutual administrat de străini din China.

9. Insecuritatea alimentară se agravează, propulsată de COVID-19, schimbările climatice și conflictele

După cum am avertizat anul trecut , o combinație de pandemie, vreme extremă și conflicte violent alimentează insecuritatea alimentară. Încă cincisprezece milioane de oameni sunt acum expuși riscului de foame față de înainte de începerea pandemiei în 2019, potrivit Programului Alimentar Mondial. În noiembrie, PAM a avertizat că patruzeci și cinci de milioane de oameni sunt în pragul foametei în patruzeci și trei de țări, costurile mai mari ale alimentelor și transportului punând în tensiune bugetele familiilor și organizațiilor de ajutor deopotrivă. Unul dintre principalii factori ai creșterii din acest an a fost catastrofa umanitară din Afganistan, care acum găzduiește cea mai gravă criză alimentară din lume. În următorul deceniu, a spus Banca Mondială că sistemele alimentare au nevoie de o „transformare” de 300-350 de miliarde de dolari pe an pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a proteja mediul, hrănind totodată o populație mondială care va crește la zece miliarde până în 2050.

10. Mai multe țări alunecă din starea lor fragilă actuală spre eșec

Țările aflate în fruntea indicelui statelor fragile ale Fondului pentru pace din fiecare an se schimbă rareori. Yemenul, Somalia și Siria (în această ordine) au reapărut din nou pe lista din 2021 sub „alerta foarte mare” și mulți ar susține că s-au răsturnat în eșecul statului.. Chiar și unele dintre țările din următorul nivel de „alerta maximă” sunt aproape, dacă nu deja se confruntă cu eșecul statului: Sudanul de Sud, Republica Democratică Congo, Republica Centrafricană, Ciad, Sudan și Afganistan. În mod îngrijorător, țări atât de mari precum Etiopia și Nigeria nu sunt prea în urmă – iar prăbușirea lor ar declanșa convulsii regionale majore. Este clar că condițiile de bază despre care știm că cauzează eșecul statului se înrăutățesc și se metastazează în aceste țări.

11. Eforturile occidentale de a reînvia acordul nuclear cu Iranul eșuează

Guvernul iranian a emis cereri din ce în ce mai mari pentru ca Statele Unite să ușureze sancțiunile și să acorde asigurări înainte ca Teheranul să accepte un nou acord pentru a-și reduce programul nuclear, chiar dacă regimul își intensifică eforturile de îmbogățire nucleară. Atacurile cibernetice israeliene asupra instalațiilor nucleare iraniene – și răspunsul Iranului la aceste activități – se intensifică. Presiunea Congresului se concentrează asupra președintelui Joe Biden pentru a impune sancțiuni mai dure Iranului și pentru a lua măsuri împotriva activităților iraniene care încalcă sancțiunile, cum ar fi vânzările de petrol către China. Nu poate fi exclusă acțiunea militară împotriva programului nuclear al Iranului de către Statele Unite sau Israel. Între timp, Iranul are capacitatea de a conduce atacuri cu drone și rachete împotriva instalațiilor petroliere din Golf și a bazelor militare americane – și de a folosi Hezbollah sau alte surogate pentru a se angaja într-un război în umbră cu Israelul. Dacă tensiunile se adâncesc, există întotdeauna șansa ca calculele greșite sau ciocnirile accidentale să conducă la o confruntare militară majoră cu Iranul.

12.Democrația americană se deteriorează în continuare

Anul care urmează se preface a fi unul în care democrația americană se erodează semnificativ. Raportul din 2021 al Freedom House, care a documentat o retragere democratică globală, a evidențiat o scădere de 11 puncte a scorului său de libertate pentru Statele Unite în ultimul deceniu, plasând țara printre cele aproximativ două duzini de națiuni cu cele mai puternice scăderi din acea perioadă. Organizația a citat atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului SUA, care a încercat să răstoarne alegerile prezidențiale din 2020 pe baza afirmațiilor false de fraudă electorală care sunt încă promovate de fostul președinte Donald Trump și care au fost adoptate de o mare parte a Partidului Republican. Pe măsură ce dezinformarea transmisă de social media și teoriile conspirației abundă, diviziunea politică a țării pare să se extindă înaintea alegerilor din 2022, fiecare parte văzându-l pe cealaltă nu ca oponenți, ci ca pe inamici. Un număr alarmant de americani consideră acum violența ca fiind acceptabilă, inclusiv aproape o treime dintre republicani. Gerrymandering și noile legi electorale în cel puțin nouăsprezece state , unele împuternicind legislaturi mai partizane de stat, mai degrabă decât oficialii electorali de stat pentru a determina rezultatele alegerilor, ar putea înclina rezultatele. Cu GOP-ul poziționat pentru a relua Camera și, eventual, Senatul în 2022, polarizarea și tensiunile sectare ale Americii par gata să crească, scrie atlanticcouncil în analiza sa.