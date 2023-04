Ce trebuie sa stii despre pastile de slabit pentru a avea rezultatele dorite?

Intr-adevar, sa consumi pur si simplu pastile de slabit nu este de ajuns pentru a pierde in greutate, nici atunci cand le alegi pe cele mai bune de pe piata. Aceasta ar fi o alta problema a produselor din aceasta categorie, anume faptul ca piata este incarcata cu pastile care nu sunt eficiente si care pot face mai mult rau decat bine organismului.

Ce tipuri de pastile de slabit ar trebui sa alegi?

Pastilele de slabit, precum orice alt produs care iti ofera o mana de ajutor in timpul dietei, nu ar trebui sa pretinda ca te pot ajuta sa slabesti ca prin magie. Acestea trebuie sa aiba un rol bine definit – iar arderea caloriilor intr-un mod miraculos nu este un aspect veridic.

De exemplu, atunci cand incepi o dieta si observi prezenta unei puternice senzatii de foame, poti apela la pastile de slabit cu un continut ridicat de fibre solubile in apa care ofera stomacului sentimentul de satietate. Astfel, slabitul este cauzat de aceste pastile prin eliminarea senzatiei de foame, deci prin evitarea meselor in afara programului stabilit de tine.

Un alt tip popular si la fel de eficient de pastile de slabit sunt cele care ard in mod natural grasimile. Prin intermediul mai multor ingrediente si extracte naturale (Yerba Mate, Nuca de Cola), aceste pastile de slabit stimuleaza arderea grasimilor intr-un mod sanatos, dar mai ales eficient.

Evident, nu trebuie mentionat faptul ca trebuie sa eviti pastilele cu un numar ridicat de ingrediente, dar mai ales produsele care nu sunt sustinute de niciun fel de studiu care sa le ateste siguranta sau eficienta.

Sunt pastilele de slabit de ajuns pentru a slabi?

Contrar asteptarilor produse de numele generic al acestui tip de pastile, ele nu sunt de ajuns pentru a promova slabitul adevarat – anume un numar cat mai mare de kilograme in minus la sfarsit de dieta. Acestea sunt, precum dieta si alimentatie sanatoasa, un singur element din intregul care arde grasimile in mod eficient si sanatos.

Pe langa consumul de pastile de slabit, va trebui:

Sa ai un program de somn adecvat, cu un minimum de 6-8 ore de somn pe noapte (calitatea somnului este si ea importanta);

Sa ai un program de exercitii fizice pe care sa il urmezi constant (miscarea este cel mai bun mod de a arde grasimile);

Sa ai un program de mese fix si pe care sa il urmezi pe tot parcursul dietei (mesele la ore fixe creeaza o rutina la nivelul organismului care favorizeaza pierderea in greutate si previne gustarile accidentale );

Sa ai un plan alimentar conform dietei pe care o urmezi (dietele tip VLCD, de exemplu, au la baza consumul foarte redus de calorii, astfel calcularea acestora devine esentiala);

Daca apelezi la produse specializate pentru dieta, sa ai in vedere brandul acestora – unul cu renume, recunoscut la nivel european este recomandat.

Cu absolut toate cele mentionate te poate ajuta dieta NUPO, dieta originara din Danemarca si cu peste 40 de ani de istorie in domeniul pierderii si mentinerii in greutate. Platforma acestei diete are pregatite pentru tine toate informatiile de care ai nevoie pentru a alege pastile de slabit potrivite pentru tine (inclusiv studii care atesta eficienta acesteia), dar mai ales pentru a-ti pune la punct o dieta care te poate ajuta sa-ti implinesti asteptarile!