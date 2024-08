International Ce taxe de drum plătiți ca să ajungeți în Grecia. Cele mai scumpe sunt pe autostrăzi







Taxele de drum care se plătesc până când ajungeți la destinație în Grecia pot fi uneori o corvoadă. Asta pentru că la unele dintre taxatoare nu merge mereu POS-ul, deci e bine să aveți și cash la dumneavoastră.

Taxele de drum sunt cele mai scumpe pe autostradă

Astfel pentru cei care vor să ajungă în Halkidiki, una dintre cele mai apropiate destinații de vacanță trebuie să scoateți câțiva euro din buzunar. ”Între Kulata și Salonic sunt 3 taxometre, 2 de 1.9 euro și una de 30 de cenți. Aici ar fi bine sa aveți cash fix sau cât mai aproape de valoarea plătită.

Se fac ca greșesc cu o moneda de 2€ sau mai dau și leva în loc de euro (am pățit de 2 ori). La toate 3 am încercat să plătesc cu cardul, cică nu mergea POS-ul... Mare grijă la limitele de viteză, cam stau cu pistolul. Când am ieșit spre Bulgaria, am luat vigneta pe 1 lună de la Petromul-ul de dinainte de vamă cu 73 de lei (nu știu exact câți leva). Taxa de pod Ruse: 15 lei”, a scris unul dintre românii trecuți prin această experiență pe un forum de călătorii.

Prin Macedonia sau Serbia, taxele au altă valoare

Desigur că cei care aleg traseul care trece prin Serbia și Macedonia vor avea alte taxe de plătit. ”25 euro dus-întors pe Macedonia Serbia. Grecia până în 10 euro sau mai mult depinde cât de departe mergi prin Grecia. Prin toate trei țările sunt stații de taxare” a explicat un alt turist care a urmat altă rută decât Bulgaria.

Pe de altă parte, cei care se pregătesc de un drum mai lung prin Grecia, trebuie să aibă și bani pregătiți. Potrivit aceleiași surse, taxele de autostrada până în Atena din Salonic pot costa până la 70 de euro. Cei care merg cu mașina către Corfu sau alte destinații din Marea Ionică trebuie să se pregătească financiar și pentru autostrăzile pe care le urmează.