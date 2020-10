Pe listele pentru alegerile parlamentare se regăsesc trei persoane cu notorietate. Lista pentru Camera Deputaţilor în Argeș va fi deschisă de Bucura Oprescu, urmat de Remus Mihalcea, actual manager al Spitalului Clinic Colentina și fost șef de secție ORL la Spitalul Judeţean Argeş și Nicolae Pavelescu, liderul sindicatului Dacia.

Mihalcea este fostul șef de secție ORL la Spitalul Judeţean Argeş. Acesta va fi urmat de Nicolae Pavelescu, liderul sindicatului Dacia. Potrivit unor surse vehiculate de presă locală, senatorii Șerban Valeca și Gheorghe Marin, precum și deputatul Radu Vasilică au dispărut de pe liste.

Cele mai importante achiziţii din lumea medicală făcute de PSD sunt: reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, care va candida la Camera Deputaţilor, Adrian Streinu-Cercel, care va candida pe listele de Senat ale social-democraților şi rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Leonard Azamfirei, va deschide lista PSD pentru Senat în județul Mureș.

Marcel Ciolacu, mândru de alegerile făcute

Marcel Ciolacu: Noi consideram ca lipsa cronica de specialisti in actualul Guvern este cea mai mare problema a Romaniei si a Guvernului PNL condus de Ludovic Orban. Toate deciziile Guvernului nu au tinut cont de parerile specialistilor si au fost luate numai prin prisma unui interes politic si electoral. Scenariul rosu cu care se confrunta azi Bucurestiul dovedeste acest lucru si lipsa totala de solutii, mai ales in ceea ce priveste prevenirea raspandirii pandemiei.

Ne aflam in fata celei mai mari crize sanitare si din punctul nostru de vedere si a specialistilor din PSD si in fata uneia dintre cele mai mari crize economice. Azi doresc sa vi-l prezint pe domnul profesor doctor Azamfirei Leonard, rectorul facultatii UMF din Targu Mures, un specialist atat ca rector, cat si medic primar ATI. Va multumesc ca ati raspuns invitatiei mele si a domnului Dincu si sper ca in viitorul Parlament sa dati culoare legislatiei din domeniul medical si al educatiei, a declarat Marcel Ciolacu într-o conferinţă de presă susţinută luni la sediul PSD.