Ce spune Simona Halep despre prestația foarte slabă din turneul de la Doha. Sportiva a revenit în țară după ce a jucat la două turnee importante

Simona Halep a revenit în țară după turneele de la Dubai și de la Doha. Dacă la primul dintre ele a ajuns până în semifinală unde a fost învinsă de Jelena Ostapenko, la Doha a fost elimiantă în primul tur de Caroline Garcia.

„Eu consider că mereu se poate mai mult, aşa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simţit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar şi ea (n.r. – Caroline Garcia) a fost foarte agresivă. Aşa s-a terminat. Aş fi fost mai supărată în urmă cu mai mulţi ani, dar şi acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament destul de ok încă. Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează“, a declarat Simona Halep, pe Aeroportul Otopeni, la revenirea de la Doha.

Simona Halep a coborât patru poziţii, în clasamentul WTA, după înfrângerea de la Dubai. Sportiva din Constanța este acum pe locul 27 în topul celor mai bune tenismene din lume.

Antrenor ales pe feeling

Sportiva a mai spus, la revenirea în țară, că nu se grăbește să își aleagă un antrenor, dar că acest lucru se va întâmpla la un anumit moment. „Tot timpul am spus că antrenorul este foarte important, dar acum nu am un plan. Cu siguranţă o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură. Nu trebuie să aşteptaţi, nu e un lucru vital. O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren are o jucătoare acum, nu se pune problema”, a mai spus Simona Halep.

Cum arată clasamentul WTA

În topul primelor cele mai bune zece jucătoare din lume s-au înregistrat o serie de mișcări. Tonul este dat de spaniola Paula Badosa care a urcat o poziţie, până pe locul 4, poloneza Iga Swiatek, pe locul 8, iar Maria Sakkari din Grecia, două, până pe locul 6. Lider este în continuare Ashleigh Barty.

Ierarhia în clasamentul WTA este următoarea: