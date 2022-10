Ce spune avocata Elenei Udrea despre decizia Înaltei Curți privind prescripția: Lupta nu s-a oprit. S-a mutat pe alte fronturi

Mii de dosare penale aflate în stadiu de cercetare sau de judecată ar putea fi închise în urma unei decizii luate marți de Înalta Curte. Timp de patru ani a existat un vid legislativ privind prescripția specială. Mai exact, articolul 155 din Codul Penal care prevedea că prescriptia poate fi întreruptă, dacă se administrează noi proble în dosar sau dacă persoana suspectată sau inculpată este citată, a fost declarat necontituțional.

El a fost modificat în mai 2022, dar deciziile CCR au dus la un vid legislativ în perioada mai 2018-mai 2022, în care nu există practic nicio prevedere care să prevadă întreruperea prescripției. Înalta Curte a decis că hotărârile Curții Constituționale se vor aplica pe principul legii penale mai favorabile.

De ce dosare ar putea scăpa Udrea

Această decizie o va ajuta și pe Elena Udrea, care ar putea scăpa de o nouă condamnare. În ceea ce privește sentința din Dosarul Gala Bute, aceasta nu va fi anulată deoarece a fost dată înainte de mai 2018.

Fostul ministru ar putea scăpa însă de dosarele Hidroelectrica și Finanțarea campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu din 2009. În cazul acestuia din urmă, Elena Udrea și fiica cea mare a fostului președinte, Ioana Băsescu, au fost condamnate în primă instanță la 8 ani, respectiv 5 ani de închisoare cu executare. În dosarul Hidroelectrica nu a fost pronunțată încă nicio sentință.

Lupta continuă

Unul dintre avocații fostului ministru spune însă că lupta nu s-a încheiat. „Lupta nu s-a oprit prin câștigarea unei prime bătălii, deoarece următorul atac va veni printr-un val de cereri de sesizare a Curții Europene de Justiție.

Una a fost deja admisă și dosarul se află pe rolul instanței. Eu am una formulată într-un dosar cu termen în decembrie, iar de alta am scăpat printr-o soluție de inadmisibilitate a acesteia (atunci când am invocat și excepția de neconstituționalitate a legii de ratificare a Tratatului de la Lisabona). Prin urmare, nu ne relaxăm, ci mutăm lupta și pe alte fronturi.

P.S. O ultimă mențiune: eu aș fi respins sesizările ICCJ ca inadmisibile“, a spus Silvia Uscov, unul dintre avocații Elenei Udrea, potrivit realitatea.net.