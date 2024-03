Social Ce spune acum ucigașul studentei de la Medicină







Andreea, studentă în primul an la Medicină, în Timișoara, a fost ucisă la 21 de ani de către un tânăr de 23 de ani, student la Teologie și Medicină, obsedat de ea. Fata era de baștină, din localitatea gorjeană Padeș, unde a făcut școala primară și gimnazială, continuată cu liceul la Baia de Aramă, și facultatea la Timișoara.

Mirel Dragomir spunea că ar fi avut o relație cu Andreea

În ziua crimei, Andreea vorbise cu tatăl ei la telefon și îl anunțase că vine acasă. Cum ulterior, tânăra nu a mai răspuns la telefon, tatăl ei a intrat în panică și a decis să plece la Timișoara. Presimțise că fiica lui nu mai este în viață.

Ucigașul, Mirel Dragomir le-a declarat anchetatorilor că ar fi avut o relație cu Andreea încă din luna octombrie a anului trecut, fapt contrazis de tatăl fetei, care spunea că aceasta intenționa să îi refuze avansurile și că probabil, refuzul a declanșat tragedia.

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simţit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul pin”, se arată în declarația lui Mirel din Rechizitoriul procurorilor, conform Antena Stars.

Tânăra ucisă era prietenă bună cu sora ucigașului

De fapt, tânăra ucisă era prietenă bună cu sora criminalului. Prin intermediul ei Andreea l-ar fi cunoscut pe viitorul ei călău.

Mirel Dragomir le-a spus anchetatorilor că a luat două cuțite din bucătărie, s-a întors în dormitor și s-a tăiat singur pe față, când Andreea l-a lovit peste mână. Apoi, a început s-o lovească și pe ea, în mod repetat.

„A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”, a mai spus acesta.

Mirel Dragomir a ucis-o cu 60 de lovituri de cuțit

Raportul IML a scos la iveală că Andreea ar fi fost ucisă cu 60 de lovituri de cuțit; studenta era aproape decapitată, în urma loviturilor aplicate.