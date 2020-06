Unul dintre cele mai populare modele vine de la Ruris. Modelul în cauză este popular în rândul clienților eMAG și are, cel puțin în momentul scrierii acestui articol, un rating de 4.05 stele din 5. Iată care sunt motivele pentru care modelul Ruris A103S este atât de căutat, din perspectiva celor care îl folosesc.

„Până acum s-a comportat bine. A pornit foarte ușor cu amestecul de benzina + ulei 2T făcut după specificatii. Motorul funcționează bine si nu prezinta galopări sau pierderi de putere până în prezent. Volumul de munca e foarte mult redus pentru o livadă de dimensiuni medii.

Mare atenție la cât de corect strâns este rezervorul cu soluție! Are 2 șuruburi hexagonale care țin un fel de ramă dreptunghiulara, care la rândul ei are 2 șuruburi (se strâng cu cheia de 14 din pachet) care au rolul de a etanșa/presa rezervorul de soluție pe garnitura de pe ventilator/motor. Altfel aveți surpriza să pierdeți un rezervor de soluție chiar in timpul utilizării.

Tot așa cred că se poate folosi și dispozitivul din pachet pentru împrăștiat îngrășământ solid: se dă jos rezervorul de soluție și se înlocuiește dispozitivul cu garnitura pentru lichid cu cel ca o sită pentru îngrășământ solid, după care se strânge rezervorul pe poziție.

Ca minusuri:

Jetul de soluție este acceptabil, nu cred că ajunge ca în specificații, dar își face treaba mai ales pentru copaci de 3-5 m;

Într-adevăr soluția mai curge pe la capătul tubulaturii dar de asta are robinetul de pe traseu pentru a putea fi închis în timpul deplasării sau când nu se stropește;

Consumă foarte multă soluție dacă e deschis robinetul la maxim și accelerat mai tare;

Prinderea rezervorului de soluție pare cam firavă, sper sa țină în timp dacă se înlocuiesc frecvent sitele de soluție cu cele pentru solid.”

Printre specificațiile pe care trebuie să le știi despre modelul Ruris A103S se află motorul în doi timpi, de 3CP și care se alimentează cu un amestec de ulei și benzină (raport 25:1), 4 trepte de pulverizare, cu distanța maximă de pulverizare de 10 metri (pe verticală). Capacitatea rezervorului pentru soluții este de 16 litri, făcându-l foarte bun pentru utilizarea pe suprafețe întinse.

„Îl am de mai bine de doi ani, l-am folosit la erbicidat culturile de câmp, stropit vie, pomi, cartofi. Pot spune că l-am folosit destul de mult fără probleme. Abia după doi ani am schimbat rulmentul și semeringul de la pompă (30 lei), în rest totul e ok. Folosesc doar ulei Husqvarna, nu las benzina în carburator, rodajul l-am făcut în sarcina ușor. Din punctul meu de vedere e tot ce ai nevoie pentru gospodărie (desigur in ce priveste atomizoare/pulverizatoare). Recomand!”

Pe lângă atomizor în sine, pachetul conține și un echipament de protecție, ca să poți trece la lucru în cel mai scurt timp.

„Am utilizat atomizorul de câteva ori până acum.

Pro:

Ușor de pornit și de manevrat

Înălțimea de stropire 6 – 7 m ușor de atins

Consum de benzina foarte puțin, cu un rezervor se poate stropi mai mult de două ori

Contra:

Colierele cu care vine mașina nu sunt „bune”. A trebuit sa schimb unele de la furtunurile de benzina fiindcă aveau scăpări

Atenție la furtunul din rezervor să nu se obtureze la închiderea capacului fiindcă afectează funcționarea atomizorului”

Nu în ultimul rând:

„L-am achiziționat acum 2 săptămâni, după ce am citit in prealabil pe internet recenzii despre el și pot să vă spun că sunt foarte mulțumit de el. Se montează ușor (în maxim o oră), pornește ușor, motorul este foarte puternic, consumă foarte puțină benzină iar pe partea de pulverizare e ok.

Pulverizează in jur de 5-6 m pe verticală și vreo 6-7 pe orizontală, iar pentru un consum ok de soluție, ar fi indicat să setați ajutajul din capătul tubului în poziția 2. În rest numai cuvinte de laudă pentru un atomizor românesc la 560 lei pentru că se găsesc piese pentru el la orice magazin Ruris și chiar își face treaba într-o livada cu pomi având înălțimea de până în 6 metri.”