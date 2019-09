Klaus Iohannis a trimis petiţia făcută de mama copilei către Inspectoratul General al Poliției Român, scrie RomaniaTV.

Toate acestea după ce Alexandra a fost umilită de procurorul fugar Cătălin Zăvoianu, din Caracal. Magistratul si o altă procuroare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal au decis clasarea cazului.

Mama copilei de 13 ani a făcut plângere penală împotriva şoferului de pe microbuzul şcolar pe care l-a acuzat că i-a agresat fiica. Fata i-a povestit mamei sale cum bărbatul de 60 de ani a pipăit-o şi a sărutat-o cu forţa, iar mai apoi i-a dat o ciocolată.

„A intrat în magazin, el a pipăit-o, a pupat-o, a intrebat daca are iubit, fetiţa i-a răspuns „nu, si atunci el i-a zis „te invat eu sa iubesti cu adevarat”. A pupat-o cu forta. (…) A venit fetiţa acasă, mi-a povestit ce s-a întâmplat, iar eu am sunat-o pe directoarea şcolii şi pe un domn poliţist de aici de la noi, aveam numărul lui ca nu stau aici, nu-i gasim şi mi-a spus să vin luni. (…) Luni la ora 8 am sunat şi am întrebat dacă este la secţie, să vin cu fetiţa, sunteti la sectie, el zice „Nu, veniţi miercuri”. Femeia spune că a apucat-o plânsul şi a întrebat de ce tocmai miercuri şi că l-a rugat să facă ceva. „N-am ce să-ţi fac, vino miercuri!”, mi-a spus poliţistul. Atunci am sunat la 112, au venit în 20 de minute. Ne-au luat declaraţii dupa care ne-au chemat la politie. (…) Am spus şi de alte fete, le-a chemat şi pe ele, au fost audiate în prezenţa unor avocaţi din oficiu. La altele a fost mai grav decât în cazul fetiţei mele, le-a cerut să aibă relaţii cu el, le-a bagat mâna în pantaloni, pe sub tricou”, a povestit mama fetei, la România TV.

Dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal. Acolo, fetiţa a fost umilită de procurorul Zăvoianu și procuroarea Mariana Măceșanu. Alexandra spune că procuroarea i-a vorbit aspru, iar mai apoi a întrebat-o de ce a acceptat ciocolata de la bărbat, pentru că asta înseamnă că i-a plăcut să fie atinsă de el.

Te-ar putea interesa și: