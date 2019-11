Miercuri seara, în cadrul unei conferințe de presă, Violeta Alexandru a cerut ferm Poștei Române să-și respecte angajamentul, fără niciun fel de ingerință politică.

„Pe mine mă interesează ca pensiile să fie plătite la timp, să nu se facă politică pentru niciun partid, iar Poșta Română să-și respecte contractul cu Casa de Pensii. Am simțit nevoia să-i spun directorului Poștei Române să respecte contractul și să livreze fiecărui pensionar pensia, fără să se implice în orice activitate politică”, a declarat Alexandrescu.

Directorul de la Poșta Română, în ședință cu ministrul Muncii

Mai mult, Violeta Alexandrescu i-a cerut directorului Poștei Române să o informeze săptămânal, în perioada 1-20 ale luni cu privire la situația pensiilor.

„Am stabilit un mod de lucru în continuare care să-mi dea asigurarea că nu va exista niciun fel de problemă. (…) Sigur că vor exista și sancțiuni, ele trebuie aplicate de conducerea Poștei Române. Am considerat că această întâlnire are rol de avertisment (…) I-am cerut directorului Poștei Române să mă informeze săptămânal asupra situației pensiilor livrate, respectiv să-mi semnaleze eventuale întârzieri. Am atras atenția directorului Poștei că lideri de sindicat se ocupă mai mult cu politica. Nu are nicio legatură prestarea unui serviciu cu politica și aș vrea să oprim orice manipulare cu privire la faptul că guvernul întârzie pensiile sau că scad salariile”, a punctat ministrul.

Violeta Alexandru, cu tunurile pe Poșta Română

În cazul în care problemele vor continua, Violeta Alexandru a declarat pe pagina sa de Facebook că va fi nevoită chiar să înlocuiască distribuitorul de pensii.

„Problema mea este să opresc jocul, dacă există, al unor entităţi de interes naţional, în beneficiul PSD. Vom avea o discuţie cu Poşta Română. Vă reamintesc că Dragnea semna protocol de colaborare între PSD şi sindicaliştii din Poşta Română. O spun direct, în problema pensiilor, nu mă feresc să iau decizii în privinţa înlocuirii Poştei Române (cea care distribuie pensiile la poartă) dacă voi constata că, în loc să facă treabă, poştaşii s-au apucat de politică. Despre o singură zi întârziere dacă aud, o singură problemă – îmi va fi de ajuns!”, a notat ministrul miercuri după-amiaza.

