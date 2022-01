Ce se întâmplă cu compensarea facturilor la energie și gaze în ianuarie? Se caută soluții accesibile populației

„Ar trebui cât mai curând să avem o şedinţă de coaliţie şi să venim cu alt act normativ, ori prin ordonanţă, ori facem sesiune extraordinară la Parlament şi venim cu el, atât în privinţa persoanelor fizice, cât şi a companiilor româneşti, fiindcă ele nu mai sunt competitive la aceste preţuri”, a spus Marcel Ciolacu, întrebat fiind dacă guvernanții au găsit soluția potrivită pentru a sprijini cetățenii în contextul majorărilor de prețuri la energie electrică și gaze naturale.

Compensarea facturilor la energie și gaze – soluția nepotrivită?

În opinia președintelui PSD, compensarea facturilor la utilitățile amintite și plafonarea prețurilor nu țintesc întreaga populație care necesită ajutorul guvernării – și persoane fizice, dar și persoane juridice -, motiv pentru care trebuie studiate și alte alternative.

„Totul este în lanţ, pentru că nemaiavând producţie, nu mai ai export, nu mai ai venituri, se ajunge la şomaj. Ce mă bucur este faptul că am reuşit să introducem de la început acel pachet social care are o destinaţie aproape 10 milioane de români şi am anticipat într-un fel ce se va întâmpla în luna ianuarie.

Marcel Ciolacu: „Vreau să știu de la directorul Romgaz de ce nu a fost pregătit pentru această criză”

Am văzut că în anumite zone ale Europei au fost mai pregătiţi, ştiţi că a existat un fond de dezvoltare şi există, pe care România putea să îl acceseze de acum doi ani. Doar 10 state din Europa au avut acces la acest fond care era destinat către zona de energie”, a mai afirmat președintele PSD.

Marcel Ciolacu și-a exprimat nemulțumirea față de companiile din domeniile energiei și a gazelor, solicitând explicații de la directorul Romgaz, despre care consideră că ar fi trebuit să fie pregătit pentru criza cu care se confruntă populația în prezent.

„Mai sunt companiile româneşti; aş vrea şi eu să ştiu şi să am explicaţiile de la directorul de la Romgaz de ce nu a fost pregătit pentru această criză şi de ce nu avem extracţiile pe care le aşteptăm de la Romgaz. (…) Când accepţi să fii un director la o asemenea companie, de o asemenea importanţă cum e Hidroelectrica, vreau şi eu să ştiu ultimele investiţii şi de la Romgaz şi de la Hidroelectrica. Dorim şi noi să avem aceste informaţii. Suntem de o lună la guvernare, încă funcţionăm şi încă lucrăm cu materialul clientului”, s-a exprimat președintele PSD, Marcel Ciolacu, într-o intervenție televizată la Antena3.