Mogulii de top din domeniul tehnologiei și al mass-media își petrec în fiecare an o săptămână în această stațiune. Programul e cât se poate de relaxat, meciuri de tenis, drumeții lungi și rafting în ape învolburate care traversează un peisaj splendid.

Afaceri de miliarde, negociate între o partidă de tenis și o drumeție

Printre toate aceste activități relaxante se pun, însă, la punctunele dintre cele mai spectaculoase afaceri din domeniul tehnologiei și al mass-media. Nu e de mirare, dacă ne gândim că printre cei care frecventează aceste reuniuni se numără frecvent oameni ca Tim Cook de la Apple, Mark Zuckerberg de la Facebook, fondatorul Amazon Jeff Bezos, miliardarul Warren Buffet sau Oprah Winfrey.

Anul trecut, întâlnirea a fost anulată din cauza pandemiei. Dar anul acesta, gazdele de la firmă de investiții Allen & Company au reînnodat tradiția.

O afacere bazată pe răbdare

Condusă de aceeași familie de la înființarea sa în 1922, compania Allen & Co. a dezvoltat de-a șlungul anilor relații profunde între marii bogătași ai Americii, relații concretizate în afaceri senzaționale.

Allen & Co. se ocupă de toate, de la cazare până la divertisment și atrage cei mai puternici oameni din lumea tehnologiei și a mass-media. Ca să vă faceți o idee, averile puse la un loc ale participanților de anul acesta depășesc un 1 trilion de dolari.

„Este într-adevăr elitismul pe deplin afișat”, spune analistul media Colin Gillis, șeful cercetărilor de la Chatham Road Partners. „Dar, de fapt, este un eveniment privat; așa că nu ar trebui să spun„ pe deplin afișat ”.

Politicienii vin să dea explicații

Conferința Allen & Company din Sun Valley este degajată. Codul vestimentar este casual și multe activități au loc în aer liber.

În timpul zilei, există numeroase activități: meciuri de tenis și jocuri de golf, drumeții în munții Sawtooth și excursii cu rafting pe râul Salmon. Spre seară, se trece la lucruri serioase. Politicieni proeminenți – inclusiv șefi de stat – iau parte la discuții și răspund la întrebări. Mike Pompeo a participat când era șeful C.I.A., iar Mauricio Macri a participat la această tabără când era președintele Argentinei. Noaptea au loc petreceri și cine fastuoase.

Printre factorii de decizie ai companiei Allen & Co. se numără foști membri proeminenți ai Congresului, inclusiv Will Hurd sau senatorul Bill Bradley. Fostul director al CIA George Tenet este și el implicat.

Marile afaceri se negociază la Sun Valley

Aceștia sunt „oameni în vârful carierei lor, cu toate relațiile deja construite”, spune Drew Pascarella, de la SC Johnson College of Business din Cornell University.

Conferința Sun Valley a câștigat o importanță atât de mare, încât analiștii și investitorii analizează fotografiile participanților la conferință, căutând indicii despre care ar putea fi următoarea mare afacere în mass-media și tehnologie.

Este o strategie de afaceri neortodoxă care a fost foarte bună pentru Allen & Co. Acest lucru se datorează faptului că adunarea este orientată către un singur lucru: construirea de relații care într-o bună zi se pot materializa sub forma unui contract major. De pildă, Bezos ar fi decis să cumpere „The Washington Post” când se afla în Sun Valley.

„Au organizat cel mai mare serviciu de conectare pentru companiile media”, spune Steven Davidoff Solomon, șeful Centrului Berkeley pentru Drept și Afaceri.

Allen & Co. se așteaptă să obțină o bucățică din aceste afaceri negociate în săptămână de distracție la soare.

„Sunt capabili să stea și să aștepte. Să construiască o relație pe termen lung cu un client, în speranța de a face o afacere la fiecare patru sau cinci ani, spune Pascarella.

Acesta este modelul pe care Allen & Co. și-a construit afacerea și nu le-a mers rău.

Imaginea managerilor de top în îmbrăcăminte casual, care asudă jucând tenis sau golf sau călărind nu ar trebui să inducă pe nimeni în eroare. Așa că ar fi de reținut un lucru: data viitoare când veți auzi de o afacere fabuloasă în mass-media sau tehnologie, șansele sunt mari ca detaliile să fi fost negociate în tabăra de vară pentru miliardari din Idaho, scrie site-ul National Public Radio.