16 aprilie

23,4 milioane de dolari pentru protecția lui Mark Zuckerberg. De vânzare bază de date de 500 milioane de persoane. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 aprilie s-au născut Charlie Chaplin, Anatole France, Peter Ustinov, Henry Mancini, Octave Cremazie, Grigore Grigurcu.

În calendarul creştin-ortodox fix, pe 16 aprilie sunt Sfintele: fecioarele Agapia, Irina şi Hionia.

În ”Kalendar”, pe 16 aprilie cădea o sărbătoare foarte veche, de la începutul lumii. Cu siguranţă era o sărbătoare a femeilor, poate chiar din matriarhat, poate de aceea episcopii creştini au calchiat sfinte fecioare peste vechea sărbătoare feminină! Nu se mai ştie ce se sărbătorea, şi cum se făcea și gata!

În popor se spune că în această zi ielele se prin în horă neîncheiată şi joacă pe verdeaţă. Iarba unde au dănţuit spiritele aerului se topeşte ca şi când nu ar fi fost. Odată cu echinocţiul de primăvară spiritele aerului încep să prevaleze şi până la solstiţiul de vară sunt în elementul lor. Mai târziu, unde au dansat ritual ielele, creşte o iarbă de o frumuseţe rară, dar nu o mănâncă niciun dobitoc. (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 194). Cine vede ielele este în primejdie mare, trebuie descântat și adunat laolaltă cu Călușul (Gorovei).

După cum se afirmă în ”Le Figaro” site-ul CyberNews a descoperit un fișier în care erau puse în vânzare datele personale ale circa 500 de milioane de utilizatori ai Linkedln. Pentru a demonstra valoarea fișierului, hackerii au oferit un eșantion cu 2 milioane de utilizatori de Linkedln pentru 2 dolari USA. Datele vândute sunt complexe, de la nume, adrese de e-mail, numere de telefon, funcțiile ocupate în trecut și în prezent, adresele altor conturi de pe rețelele sociale, cerc de influență, legături și călătorii de afaceri.

Linkedln a confirmat informația furnizată de CyberNews, dar a respins termenul de piraterie, afirmând că serverele sale nu au fost atacate și compromise. Cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, s-a demonstrat că informațiile au fost aspirate automat și compilate. Intenția piraților a fost de a oferi acces public la informațiile personale profesionale pentru a atrage atenția celor care recrutează personal.

În luna martie a.c. au fost deja furate și vândute datele unei companii de marketing digital. A fost vorba de nu mai puțin de 11 milioane de profiluri personale ale utilizatorilor francezi de Linkedln. Pericolul major este legat de faptul că hackerii ar putea să trieze cu ușurință bazele de date ale unor companii, trimițând e-mailuri capcană angajaților, producând ceea ce se numește «phishing». Alți infractori ar putea exploata numerele de telefon pentru a pune la cale diverse escrocherii.

Dar cel mai mare exploatator și vânzător de baze de date este bine merci și se bucură de o avere uriașă. Mai mult, este mai bine protejat decât POTUS. Facebook a cheltuit anul trecut cel puțin 23,4 milioane $ ca să protejeze pe fondatorul și CEO Mark Zuckerberg, spune New York Post. Protecția se extinde și asupra familiei sale, în călătorii, la domiciliu sau în reședințe. De asemenea în decursul anilor s-au cheltui multe milioane de dolari pentru dotarea locațiilor familiei Zuckerberg cu tehnologie de protecție și supraveghere, state of the art. Dispozitivul de protecție al lui Mark Zuckerber imită pe cel al lui POTUS, dar este mai scump de vreo trei ori, și poate tot de atâtea ori mai eficient.

”We believe that the scope and costs of these security programs are appropriate and necessary. Also, we believe that Mr. Zuckerberg’s role puts him in a unique position: he is synonymous with Facebook and, as a result, negative sentiment regarding our company is directly associated with, and often transferred to, Mr. Zuckerberg,” a declarat Facebook pe Proxy. Am dat citatul în original, pentru acuratețe.

În total, în anul 2020, Facebook a cheltuit 25,3 milioane $ pentru Zuckerbeg. Dar, salariul său de bază a fost de 1 (un) $! O modalitate de a păcăli fiscul!

Tare nu-mi place specimenul ăsta, Muntele de Zahăr, și cum a nenorocit o lume întreagă. Bun, era o lume de nenorociți și înainte de Mark Zuckerberg, dar el a făcut-o vizibilă, ba a și vândut-o! Elon Musk căruia, de asemenea, îi stă în gât bine de tot imbecilul, a zis că în ciuda dispozitivului de siguranță pe care-l are Zuckerberg, tot o să aranjeze să primească un tort de frișcă în figură. Poate trimete tortul cu o rachetă!

Astăzi îl pomenim pe Peter Ustinov. Sir Peter Alexander Freiherr von Ustinov. Mare, uriaș actor! În noaptea aceasta o să-l revăd în unul dintre cele trei filme importante în care îl joacă pe Hercule Poirot, personajul Aghatei Christie. Sigur, după părerea mea, cel mai bun Hercule Poirot de până acum rămâne actorul britanic David Suchet. Dar, Peter Ustinov, cu toate că era mai corpolent decât detectivul belgian descris în romane, a avut farmecul lui, a adăugat o notă adorabilă de șiretenie, acolo unde David Suchet a punctat numai cu inteligența.

În pustnicia mea totul este pe dos, la omul sărac nici boii nu trag, se întâmplă să fie și zile din acestea, noroc de cățelușe care mă mai amuză, dar nu mă supăr, la fel ca domniile voastre am speranța zilei de mâine, pentru că, nu-i așa, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 16 aprilie 2021

BERBEC Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Zâmbeşte şi nu da replica imediat! O zi parcă dedicată pentru pregătirile de Florii și de Sf Paşti. Dar şi durerilor de cap, la propriu sau la figurat. Aşa că ţine un calmant la indemana. Ai o idee, un proiect, sau ceva important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din Berbec veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi, mai ales pe seară.

TAUR Cu mai mult realism şi mai puţine iluzii poţi să te simţi confortabil. O veste din presă te interesează, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale. Domeniul emoţional este bine aspectat. Totuşi, portofelul nu-i sac fără fund! Sau cardul, chiar daca este pe credit. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica te indragostesti uşor şi de cine nu trebuie! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logică, astăzi trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primeaza!

GEMENI Dimineaţa trebuie să rezolvi unele probleme urgente, treburi de rutină, cum ar fi programările pe care ai uitat să le faci. Timpul distracţiei este mai ales în a doua parte a zilei, pe seară. Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă. Eventuală călătorie scurtă, aşa ca să te afli în treabă… Sau pur şi simplu te întorci de undeva. Anumite zâmbete cu subanţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj, dar si acasă. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar un miel rătăcit. Crede, că nu superi pe nimeni!

RAC Cu toate că astăzi eşti gata pentru lucruri mai îndrăzneţe, configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, fără evenimente notabile! Astazi esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi plăcută!

LEU Nu te poţi împiedică să gândeşti cu voce tare, adică să vorbeşti direct şi fără menajamente. O să vezi tu în curând urmările sincerităţii tale! Zi favorabilă negustoriei, cumpărăturilor. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este ca nu te poti concentra şi că-ti scapă aspecte esentiale. Este vorba de pregătirea sărbătorilor pascale, de prea multă distracţie sau de excesul de mâncare? Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp!

FECIOARĂ Eşti în postura plăcută nativilor să analizeze detalii, să taie firul în patru. Ziua este favorabilă pentru activităţile tale obişnuite. În general lumea uită, aminteşte de interesele tale! O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile… Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi, mai aşteptă puţin!

BALANŢĂ Fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de meserie sau profesie. Nu uita de mica vacanţă în perspectivă! Nu pierde timpul! Pe seară o posibilă veste din domeniul familiei. Lumea spune ca regretă greşelile. Fals! Nimeni nu este chiar aşa de stupid incat sa faca in mod conştient şi premeditat o actiune contrară intereselor proprii. Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva.

SCORPION Astăzi nu te implica în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale sunt aspectate favorabil. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se poate rezolva cu bine! Nu trebuie sa regreţi nimic… pentru ca este inutil! Astăzi – nu e rău deloc… Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare! Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa! O calatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre nativi.

SĂGETĂTOR Cei din jurul tău, se pare, nu ţin cont de opiniile şi interesele tale. Probabil că este vorba despre cumpărături şi programul de Florii și Sf. Paşti. Încearcă, cu tact, să obţii o soluţie negociată! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Pe 16 aprilie ai multe pe cap. Nu vei reusi sa le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală. Uneori, zilele de vineri, guvernate de Venus, frumoasa ușor accesibilă, mai mult te încurcă!

CAPRICORN Ziua se cunoaşte de dimineaţă – daca este buna sau.. nu. Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. O zi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul planului personal. Aspecte favorabile la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea. Găseşti nota potrivită chiar şi pentru sentimente. Îţi faci de treabă. Astazi ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este… activitate! Azi, zi de cumpăraturi rituale săptămânale (poate cu prietenii, familia) si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

VĂRSĂTOR Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru azi. Invită-ţi prietenii, rudele, la o discuţie şi o cafea. Stelele arată că poţi primi ajutorul solicitat. Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca sa rezolvi o situatie prezenta. Ai mult de „muncă” si nici un chef. Oferă-ţi o pauză, la prânz, ca să mai prinzi putere! Din nou te nemulţumeşte un obiect. Fie el mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost cândva, dar s-a castigat la diversitate. Adică multe şi proaste. Şi toate-s făcute în China!

PEŞTI Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc, nu contrazice şeful, în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos! Totuşi, o veste bună, sau o distracţie plăcută, pe seară! Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor! Drept pentru care te vaiti pe la toata lumea în această zi de vineri, zi de denie. Atenţie, chiar nu merită! Totul apare destul de neclar si confuz pentru o buna parte dintre Peşti. O zi excelentă pentru sentimentalul din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea (sigur, dacă se repară automatul de cafea) si mai lasi deoparte nelinistea si suspiciunea permanenta. Râzi, pentru ca râsul este ultima reduta impotriva prostiei şi a haosului!