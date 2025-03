Social Ce se ascunde în spatele controalelor lui Piedone. 100% circ politic







Ce se ascunde în spatele controalelor lui Piedone. Dumitru Bogdan, fost colaborator Vice, a explicat ce se ascunde în spatele controalelor făcute de președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone. Acesta a precizat că realitatea este total diferită decât ce arată fostul primar pe TikTok.

Ce se ascunde în spatele controalelor ANPC

„Hai să vă zic eu adevărul despre "controalele" lui Piedone, cum îi "terorizează" el pe comercianți spre satisfacția și amuzamentul consumatorilor. Există în Filosofia Științelor Umane un concept foarte șmecher, introdus de un fost magician (al cărui nume îmi scapă): "ceea ce nu se vede". Urmăriți-mă, promit că veți fi (măcar ușor) surpinși.

Ce se vede? Ei bine se văd filmările lui Piedone unde face ca toate orătăniile, dărâmă chestii, râcăie peste tot, găsește urme de rugină, gândaci, e rasist, xenofob etc. "Domle este revoltător, uite în ce hal lucrau ăștia, ce bine că a venit nebunu de Piedone ca să îi pună la punct, ăștia nu mai știau de frică, nu mai respectau nicio lege." AMENDA MAXIMĂ, SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII!!!

Dar hai să vă arăt acum CEEA CE NU SE VEDE, cu experiența mea de 15 ani în afaceri, controale și legi, la fel ca magicianul proscris care explică publicului trucurile breslei: de exemplu amenzi date pe OUG 21/1992 (privind protecția consumatorilor) prevăzute la art. 50 în cuantumuri diverse, iar cea mai mare dintre ele e pentru încălcări ale câtorva indici de la art. 9, de la 5.000 de lei la 50.000 de lei”, a spus acesta.

Piedone dă amenzi degeaba

Acesta a declarat că președintele ANPC urlă în live-urile de pe TikTok că dă amendă maximă, dar că majoritatea localurilor se deschid a doua zi. El a spus că majoritatea restaurantelor au dechis a doua zi, chiar dacă au fost găsite nereguli.

„Vine monsieur Piedone și zbiară ca apucatu pe live AMENDĂ MAXIMĂ, deci e nenorocire, nu? 50.000 lei amenda?? Ți-a băgat mortu-n casă. Except not quite. Cei care sunteți și șoferi poate ați mai avut de a face cu amenzi și știți că ați avut dreptul să achitați jumătate din MINIM, în termen de 15 zile, conform art. 16 din OG 2/2001, atenție nu jumătate din amenda dispusă de agentul constatator, ci din minimum prevăzut pentru acea abatere.

Adică, mai precis, când vedeți titluri din astea în presă cu AMENZI DE 200.000 euro etc. date de Piedone într-o acțiune, trebuie să calculăm că minimul este de regulă aici DE ZECE ORI mai mic decât maximul și din ăla plata e jumate. Deci €20.000/2, adică statul va încasa €10.000 pe acea acțiune, o avere întreagă!! Operatorul care a luat amenda aia maximă de 50.000 lei care l-ar scoate din afaceri plătește-n realitate 2.500 lei, 500€, MAXIM ATÂT căci celelalte sunt mai mici.

Care este scopul lui Piedone

Cât privește suspendarea activității toată lumea știe că a doua, a treia zi vin alți subordonați la "remediere", când nu se mai filmează și se reia activitatea pe loc (MINUNE!!), ia verificați câți dintre cei închiși nu au deschis la loc a doua zi, unele erau localuri cunoscute, le găsiți ușor pe net”, a mai spus jurnalistul.

Dumitru Bogdan a mai a declarat că președintele ANPC nu este deloc naiv, ci un mafiot pur-sânge. Acesta a spus că Piedone vrea doar să facă circ și show și că aplică metoda lui Donald Trump. El consideră că este trist că nimeni nu a ieșit public până acum să explice care e faza cu amenzile ANPC.

„Acuma să nu credem că Piedone e naiv și el săracu n-ar ști ce se alege de amenzile maxime ale lui, e perfect conștient, este un mafiot pur-sânge, cum sunt majoritatea celor care fac acțiuni de control la toate agențiile, însă vedeți, nu-l deranjează cu nimic că operatorul achită o amendă modică din când în când și mai departe lucrează în aceleași condiții infecte.

Pe scurt ce face Piedone este sută la sută circ politic cu zero efect de descurajare, o manipulare grosolană a opiniei publice. Mi se pare trist că până acum nimeni nu a ieșit public să explice care e faza cu amenzile astea "uriașe", cum totul e o mare flegmă în ochii consumatorului și cum personaje ca Piedone prostesc lumea pe față la modul obscen”, a scris el pe Facebook.