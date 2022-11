Ce șanse are România la semifinalele Campionatului European de handbal feminin, după victoria de senzație cu Spania. Video

Finalul meciului dintre România și Spania a fost uluitor. S-a încheiat cu o bucurie uriașă a „tricolorelor” care au trecut pragul victorie în ultima clipă. Cu 10 secunde înainte de final, naționala lui Florentin Pera a fost egalată la 27, însă româncele mai aveau un atac rapid și o singură șansă să aducă victoria.

România a învins Spania, 28-27, în primul meci din grupa principală II a Campionatului European de handbal feminin, cu golul neașteptat marcat de Bianca Bazaliu, în ultima clipă, cu o aruncare de la 15 metri.

Bianca Bazaliu a vorbit despre victoria obținută de naționala României în primul meci din grupa principală, dar și despre decizia de ultim moment luată în ultima fază de joc. Cea care a dat golul decisiv este convinsă că acum România are mari șanse să intre în semifinalele Campionatului European.

„Trage puternic! La asta m-am gândit atunci când am decis să arunc la poartă. Mai erau doar câteva secunde, așa că am știut că ceea ce trebuie să fac, este să trag. Și mingea a intrat în plasă, sentimentul este de necrezut.

Ne simțim extraordinar după un astfel de final, foarte încrezătoare. Cred că echipa avea nevoie de un astfel de rezultat. Acest tip de victorie ne oferă aripi, crește moralul pentru fiecare dintre noi. Acum avem o șansă mare, trebuie să jucăm fiecare meci în parte și să ne continuăm drumul. Sentimentul este uimitor, vrem să câștigăm și următoarele jocuri”, a declarat Bianca Bazaliu conform wesport.ro.

𝐔𝐍𝐁𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐀𝐁𝐋𝐄!! 😱 Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! 🇷🇴 What a moment! 😳#ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/xOlDjibeeg

— EHF EURO (@EHFEURO) November 11, 2022