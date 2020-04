Comisarul Costel Ștefan dețin, conform informațiilor pe care le-a publicat în vara trecută, o casă de 100 de metri pătrați, un teren de 820 de metri pătrați și un autovehicul Volkswagen. El a obținut, de la Inspectoratul de Poliție Giurgiu, în subordinea căruia se află, un venit anual de 77.511 lei, respectiv salariul lunar încasat, potrivit cancan.ro.

Polițistul a intrat în atenția opiniei publice după apariția unui videoclip în care a fost filmat în timp ce lovea un bărbat imobilizat la pământ care striga de durere.

Incidentul s-a petrecut cu ocazia unei intervenții a Poliției Bolintin Vale într-o locație unde avea loc o petrecere, în care se consumau băuturi alcoolice, fără să fie respectate reglementările impuse pentru stoparea răspândirii noului coronavirus.

„La data de 17 aprilie a.c., am fost sesizaţi cu privire la faptul că pe o stradă din oraşul Bolintin Vale, din judeţul Giurgiu, are loc un conflict între două familii. Politistii s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au aplanat conflictul, însă acesta a continuat şi in ziua de sâmbătă, în timp ce persoanele în cauză se aflau pe strada, la un grătar si consumând băuturi alcoolice. Persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional conform prevederilor ordonanţelor militare cu amendă în cuantum de 13.000 de le”, s-a precizat într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții poliției, la momentul respectiv.

În cazul comisarului Costel Ștefan a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, iar Ministerul de Interne a decis să-l demită de la conducerea Poliției Bolintin Vale.

