Monden Ce s-a întâmplat între Diandra și Andrei de la Insula Iubirii în baie. Ispita a elucidat misterul







Diandra, una dintre cele mai controversate isipite de la Insula Iubirii, a explicat ce s-a întâmplat între ea și Andrei în baie în Thailanda. Telespectatorii au crezut că cei doi au făcut amor pentru că concurentului i-a căzut un prezervativ folosit din buzunar a doua zi. Aceasta a spus că nu a fost vorba despre niciun contact sexual.

Ce s-a întâmplat între Andrei și Diandra în baie

„Nu era act sexual, dar a fost și faza cu prezervativul. Eu nu știam de el, am aflat de la televizor. Nu am înțeles, dar pot să bănuiesc. Înainte a fost cearta mea cu Andrei, i-a căzut din buzunar lângă Cornel și așa s-a dus mai departe. În plus, era desfăcut, na… ce să zic. Ne mai pupam, eram mai apropiați, mai intimi. Eu nu mi-am dorit să fiu chiar așa pe față”, a spus Diandra.

N-a vrut o relație cu el după Insula Iubirii

Diandra a spus că nu și-a dorit o relație cu Andrei după emisiune, dar că acesta a căutat-o și că i-a zis că îi este greu singur. Ea a mai declarat că a discutat cu el doar pentru că trecea prin momente dificile.

„Ei au divorțat după emisiune. Cristina a vorbit cu Eric o perioadă, eu cu Andrei. El s-a mutat la București și stătea singur, dar îmi mai scria că nu e bine. Zicea că îi este greu noaptea, când se pune în pat. Știam că nu va rezista mult timp singur. Nu am vrut să continui o relație cu el, doar să îl consolez, să îl sfătuiesc. Empatizam cu ei. Zicea că nu suferă după nimeni, dar simțeam suferința lui prin telefon”, a mai spus ispita de la Insula Iubirii, Antena 1.

Diandra, despre atitudinea Cristinei

Ispita a mai spus că fosta soție a lui Andrei Rotaru n-a dorit să afle mai multe detalii de la ea după emisiune. Aceasta a declarat că a admirat-o pe concurentă pentru atitudinea de la bonfire, dar că ar fi trebuit să fie mai atentă și să vadă lucrurile și din exterior.

„Nu am vorbit cu Cristina, eu am admirat-o pentru atitudinea de la bonfire. I-am spus ce cred, că nu sunt buni împreună. Și ea, dar și el, pot mai mult și mai potrivit pentru ei. I-am admirat atitudinea. Ce să discut? Nu am nimic. Poate doar dacă mă întreabă ea ce s-a întâmplat acolo. Ea, având sentimente puternice pentru el, nu poate să îl vadă din exterior încât să își dea seama că poate mai bine”, a mai mărturisit Diandra.