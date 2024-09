Monden Ce s-a întâmplat cu adevărat între Teo și Iustina la Insula Iubirii: Se contazicea singură







Teo, una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii, Antena 1, a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat între el și Iustina în Thailanda. Bărbatul a spus că s-a simțit foarte atras de concurentă, dar că nu i-a plăcut deloc că l-a denigrat pe logodnicul său, Cornel Luchian, în văzul tuturor.

Ce nu i-a plăcut lui Teo la Iustina

„Da, mi-am dat voie pe Insulă să mă îndrept către o singură persoană, după cum s-a văzut și mi s-a părut normal ceea ce am făcut și m-am îndreptat către aceea. Iustina e foarte rebelă și în același timp îmi oferea foarte multă energie mie, dar a fost de foarte multe ori neasumată. Nu mi-a plăcut că l-a denigrat de foarte multe ori pe Cornel și apoi am relizat că din moment ce tu îți denigrezi partenerul de viață, o poți face și cu următorul și asta m-a dat înapoi”, a spus Teo.

Atracția a fost reală

Teo a mai zis că i-au plăcut foarte mult ochii și înălțimea Iustinei. El și-a dorit să o cunoască, dar și-a dat seama că șatena nu poate renunța laCornel. „Încă din prima seară, de la ceremonie mi-a atras atenția Iustina. În primul rând m-a atras înălțimea, pentru că și eu sunt o persoană înaltă, apoi ochii. Mă simțeam bine alături de Iustina, mi-am dorit să o cunosc mai mult de atât, dar am realizat că ea chiar îl iubea pe Cornel”, a declarat ispita Teo.

Iustina s-ar fi contrazis singură la Insula Iubirii

În emisiune, Iustina a spus de nenumărate ori că Teo este ca o bombonică, iar acesta a recunoscut că a fost un compliment unic și că nu îl va uita niciodată.„Nu am primit niciodată un astfel de compliment. A fost ceva mai special pentru mine și chiar mi-a rămas în minte pentru totdeauna”, a mai zis Teo.

Ispita masculină a mai spus că Iustina trebuia să își asume de la început că îl place, dar că aceasta a preferat să se contrazică singură. Teo consideră că logodnica lui Cornel nu s-a folosit de el și că atracția ei a fost reală.

„Mi-am dat seama că în testimonialele ei, se contazicea singură. Consider că ea trebuia să își asume de la început că are o atracție față de mine. Cum și eu am recunoscut. Consider că nu am fost doar un instrument pentru ea, a fost atracție între noi doi și am simțit că mă place”, a mai adăugat acesta.