Monden Ce s-a ales de cea mai frumoasă româncă. Lena Enache, probleme foarte mari







Lena Enache, declarată „cea mai frumoasă femeie din România” a afirmat că a slăbit foarte mult. Ea a ajuns să cântărească 58 de kilograme, la înălţimea de 1,80 metri, și este la un pas de anorexie.

Lena Enache, nu se simte bine

Frumoasa româncă declară că nu mai poate mânca și că nu se simte bine pentru că a slăbit sub limita de 61 de kg.

„În ultima perioadă, nu mai reușesc să mănânc, am slăbit enorm!

Am 1,80m și 58 de kilograme! Nu sunt deloc încântată de acest lucru! Sunt chiar slăbuță, mă îndrept spre anorexie și adevărul este că nu mă simt deloc bine.

Eu pe la 61 de kilograme mă simt bine, cam așa", a declarat Lena Enache, informează csid.ro.

Cafeneaua îi ocupă tot timpul frumoasei românce

Soția fotbalistului Gabriel Enache a menționat că este foarte ocupată cu noua afacere a familiei, care este o cafenea, și că nu mai are timp să mănânce.

"Gabi nu mi-a zis să mă îngraș, dar mi-a zis și el să fiu puțin mai atentă, să mă odihnesc sau să mănânc la timp, ceea ce am uitat în ultima perioadă, de când cu cafeneaua.

Uite, acum e deja seară, e ora 19.00, și eu nu am apucat să mănânc nimic. Mă mir că nu am leșinat, mă țin încă pe picioare!", a mai declarat Lena.

Lena Enache preocupată de cum a ajuns să arate

Frumoasa femeie este nemulțumită de felul în care a ajuns să arate din cauza lipsei somnului și a faptului că a început să uite ce are de făcut a doua zi.

"Aș vrea să-mi fac cearcănele. Datorită faptului că în ultima perioadă nu mă odihnesc mai deloc și nici nu mă alimentez așa cum trebuie, am cearcăne foarte urâte.

Sunt prinsă cu mii de treburi la cafenea, de dimineață și până seara târziu.

Am atâtea lucruri de făcut că am ajuns să uit! Chiar dacă am o agendă și scriu ce am de făcut în ziua respectivă, tot uit", a adăugat frumoasa româncă.

Gabi Enache nu vrea să se depărteze de București

Soțul ei, Gabi Enache a declarat că nu ar mai vrea să plece din preajma Bucureștiului, pentru a putea să aibă grijă de ea.

Enache este liber de contract din vara anului 2023, după de s-a despărțit de FCU Craiova.

Jucătorul are cinci selecții la naționala României și a început fotbalul la CS Mioveni.

Gabi Enache a vorbit despre viitorul său ca jucător de fotbal

A urmat apoi transferul la Astra Giurgiu, echipă cu care a cucerit titlul de campion al României, și mutarea la FCSB, care a plătit 500.000 de euro în schimbul său în februarie 2016.

”Nu m-am retras, dar a întrerupt puțin cariera mea fotbalistică perioada de la Craiova. Sunt în discuții, aștept de vreo 6 luni.

Am avut o problemă cu o echipă arabă, am așteptat după ei șase luni. Am stabilit absolut tot, contract, familie, școală și am vrut să semnăm un precontract.

Ei nu au fost de acord. Au zis să merg acolo, să stau o lună cu echipa. Și am zis că nu e corect față de mine. Dacă mă accidentez, poate mă trimit acasă fără nimic și familia mea ce face?

Nu au fost de acord și au zis că semnăm contractul în șase luni. Peste trei luni mi-au spus că au mai apărut doi jucători, să vedem ce alege antrenorul... Deja experiența mi-a spus că e ceva dubios.

Acum să vedem, aștept. Sunt în niște discuții în România. N-aș vrea să mai plec din jurul Bucureștiului. Acum au venit mult mai multe atribuții”, a declarat Gabi Enache, la Digi Sport.

În carieră, Gabi Enache are cinci trofee trecute în plamares: Campionatul, Cupa și Supercupa României cu Astra, o Cupă a Ligii cu FCSB și o Cupă a Serbiei cu Partizan Belgrad.