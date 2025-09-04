Economie Ce riscuri ascund investițiile în criptomonede. Hackerii îți pot goli portofelul digital în câteva secunde







Piața criptomonedelor continuă să atragă milioane de utilizatori, însă pe măsură ce investițiile cresc, riscurile sunt tot mai mari. Tentați de oportunitatea de a face bani peste noapte, mulți români se aventurează în acest domeniu fără să studieze piața sau să apeleze la sfatul unui specialist. Potrivit avocatului Bogdan Blaj, monedele virtuale furate nu pot fi recuperate cu ușurință.

Atacatorii mizează pe neatenția utilizatorilor sau creează false situații de urgență pentru a determina acțiuni impulsive. În doar câteva secunde, un dispozitiv vulnerabil poate duce la pierderea integrală a fondurilor digitale.

Specialiștii le recomandă utilizatorilor de criptomonede să folosească un program antivirus de înaltă performanță, capabil să împiedice majoritatea atacurilor cibernetice. De asemenea, aceștia spun că utilizatorii nu ar trebui să deschidă niciodată fișiere sau atașamente primite prin e-mail care par suspecte, chiar dacă acestea par să provină de la surse de încredere.

Securizarea API-urilor, verificarea periodică a permisiunilor acordate aplicațiilor externe și activarea cheilor de acces contribuie la consolidarea siguranței contului. De asemenea, monitorizarea constantă a tranzacțiilor și raportarea imediată a activităților neobișnuite reduc riscul pierderilor financiare.

Criptomonedele reprezintă o oportunitate atractivă de investiție, dar și o țintă permanentă pentru atacuri cibernetice Neglijența sau lipsa de protecție poate transforma rapid profitul potențial în pierderi semnificative, depășind chiar valoarea inițială a investiției. În acest context, informarea și protecția digitală sunt obligatorii pentru orice utilizator de criptomonede.

​„Monedele virtuale sunt stocate în portofele, iar soluționarea unui furt a fondurilor dintr-un portofel digital depinde în mare măsură de tipul portofelului - acesta poate fi custodial sau non-custodial, și de circumstanțele furtului”, arată avocatul Bogdan Blaj.

Potrivit acestuia, varianta unui portofel custodial un grad mai ridicat de protecție.

„În situația portofelelor custodiale, unde activele sunt păstrate de o platformă sau de un furnizor de servicii crypto, discutăm despre o relație contractuală în care furnizorul are anumite obligații de securitate și diligență, caz în care responsabilitatea pentru securitatea fondurilor poate reveni parțial sau total furnizorului, iar acesta poate fi obligat să intervină în caz de furt prin blocarea fondurilor furate sau colaborarea cu autoritățile”, arată avocatul Bogdan Blaj.

Situația se schimbă atunci când portofelul este deținut de un singur utilizator.

„Dacă portofelul este non-custodial, utilizatorul deține singur cheia privată, iar responsabilitatea cade în general pe utilizator, care trebuie să-și protejeze cheile și să fie precaut”, mai spune el.

Tranzacțiile pe blockchain sunt ireversibile și anonime, iar fondurile sunt adesea mutate rapid între conturi. Astfel, urmele unui astfel de atac cibernetic pot fi șterse cu ușurință.

„Atacurile cibernetice pot viza atât sistemul bancar cât și tranzacțiile pe blockchain. Băncile au obligația de a restitui banii furați în urma unui atac cibernetic, pe când recuperarea criptomonedelor furate este mai dificilă. Ceea ce face dificilă restituirea criptoactivelor furate este faptul că tranzacțiile pe blockchain sunt ireversibile și anonime”, explică avocatul.

Urmărirea lor cu ajutorul unor instrumente specializate și intervenția autorităților pe platformele centralizate pot ajuta la recuperarea criptomonedelor furate, dar, în majoritatea cazurilor, pierderile rămân definitive.

„Singura opțiune este urmărirea tranzacțiilor prin instrumente specializate și identificarea momentului când fondurile ajung pe platforme centralizate, unde autoritățile pot interveni pentru blocare și confiscare. Procesul este lung și complex, iar în majoritatea cazurilor pierderile rămân definitive, cu doar câteva recuperări parțiale reușite”, adaugă Bogdan Blaj.

Având în vedere sumele fabuloase care se învârt în acest sector, interesul hackerilor a crescut considerabil în ultimii ani. Avocatul spune că, în majoritatea cazurilor, păgubiții nu au reușit să își recupereze nici măcar o parte din sumele pierdute.

„Clienții au pierdut criptomonede fie din cauza atacurilor cibernetice asupra platformelor, fie prin compromiterea cheilor private sau fraude de tip phishing. În majoritatea cazurilor, pierderea a fost definitivă, fără posibilitate reală de recuperare juridică. Chiar și atunci când s-au identificat urme ale fondurilor, complexitatea procedurilor și lipsa unui cadru internațional unitar au făcut ca recuperarea să fie, cel mult, parțială”, a continuat el.

În prezent, cei care investesc în domeniu nu au parte de garanții solide. Deși Uniunea Europeană a făcut pași pentru reglementare prin Regulamentul 2023/1114, fondurile nu sunt protejate automat.

„Aceste experiențe confirmă atât vulnerabilitățile tehnice, cât și lipsa unui mecanism de protecție juridică efectivă, ceea ce explică de ce prudența și consultanța prealabilă sunt esențiale. Consultanța juridică devine din ce în ce mai importantă în acest domeniu, tocmai pentru că acesta este încă în faza de tranziție de la un domeniul nereglementat la unul reglementat”, susține el.

„Regulamentul relevant în materie 2023/1114, a început să se aplice de la data de 30 decembrie 2024, statele membre urmând să ia alte măsuri pentru implementare a acestuia, de aceea consultanța juridică este esențială înaintea unor investiții majore în criptomonede”, explică avocatul.

Având în vedere că investitorii sunt expuși în fața unor astfel de atacuri cibernetice, tot mai mulți apelează la consultanță juridică înainte de a face o mutare pe piața criptomonedelor.

„Piața cripto oferă un nivel scăzut de protecție legală investitorilor, iar cadrul normativ este încă în dezvoltare. Un avocat specializat poate clarifica obligațiile fiscale, analiza condițiile contractuale ale platformelor și recomanda structuri juridice care să protejeze investitorul”, a mai spus avocatul.