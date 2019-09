Nu avem nicio evidență despre șederea la care s-a făcut referire recent în presă, este reacţia reprezentanţilor hotelului.

"Vă mulţumim pentru mesajele postate astăzi. Vă asigurăm că protecţia şi siguranţa oaspeţilor şi a vizitatorilor noştri sunt de importanţă vitală pentru noi şi că nu avem nicio evidenţă despre şederea la care s-a făcut referire recent în presa", au răspuns reprezentantii hotelului pe pagina de Facebook.

Thank you for all the messages posted today. We assure you that the safety and security of our guests and visitors are of paramount importance, and we have found no evidence of the stay that has recently been alleged in the media.

