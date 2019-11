Ciugulea a spus, în cadrul unei conferințe de presă, că a fost citat ca martor la DNA într-un dosar penal, care vizează frauda unor fonduri europene. ”A fost un lucru din 2012, de opt ani de zile, în care eu am fost preşedinte de comisie (de licitaţii n.r.). A durat declaraţia mea de martor, cu tot cu aşteptare şi cu ieşirea de acolo, 30 de minute. E vorba despre un proiect privind managementul situaţiilor de urgenţă. (…) Bine, sunt mai multe, sunt trei, dar sunt toate împreună. Eu ştiu atâta, ca să înţelegeţi, acum patru ani sau cinci ani, 2014 sau 2015, eu nu mai eram la Consiliul Judeţean, că mi-am dat demisia, şi au venit (de la DNA n.r.) şi au săltat, au luat toate documentele şi de atunci nu a mai întrebat nimeni nimic. Şi au fost chemaţi (în această săptămână, la DNA n.r.) toată comisia de licitaţie, toţi, preşedintele, vicepreşedintele ş.a.m.d. „, a spus Ciugulea.

În luna aprilie 2016, procurorii DNA au ridicat de la Consiliul Județean Olt, mai multe documente care se refereau la un proiect european, care se referea la „Managementul Situaţiilor de Urgenţă provocate de evenimente hidro-meteo periculoase”, în valoare de 4,8 milioane de euro.

În acest dosar, Paul Stănescu, liderul PSD Olt a fost chemat la începutul acestei săptămâni la DNA, tot în calitate de martor. „Eu am fost citat ca martor. Am fost citat, cred că marți, am primit invitația prin telefon, am căzut de comun acord, am stabilit ziua și ora și apoi m-am prezentat. Nu are legătură cu niciun coleg de partid. De la Olt, din perioada în care eu eram președinte la Consiliul Județean. Am fost citat ca martor, am pe telefon, dacă vreți vă arăt. Am dat declarație 10 minute, un sfert de oră, am băut cafeaua și am plecat. Pot să spun că general, nu punctual, penru că e complicat ca martor să îți pună întrebări punctuale”, a spus Stănescu, care a mai adăugat că el nu a semnat niciun document pe acest subiect, în perioada în care a ocupat funcția de președinte al CJ Olt.

