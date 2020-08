Pentru că pandemia de coronavirus a limitat vacanțele petrecute în străinătate, românii s-au reorientat în această vară și au ales destinații din țară. Litoralul, Valea Prahovei și Delta Dunării au fost în topul preferințelor celor car au plecat în concediu. Un consultant în turism a vorbit despre opțiunile românilor.

„Aşa cum am estimat încă de la izbucnirea pandemiei Covid-19, era evident că românii vor călători în acest an preponderent în propria lor ţară. Preferinţele pentru turismul intern sunt, în prezent, o tendinţă înregistrată pe plan mondial. Însă România are şi un avantaj, numărându-se printre ţările cu potenţial turistic mare, dar şi cu un turism intern dezvoltat.

În sezonul de vară am observat două tendinţe pe partea de turism intern. O parte dintre turişti aleg Litoralul românesc, aşa cum este normal în această perioadă, iar o altă parte optează pentru turismul verde, în natură, unde beneficiază de condiţii de izolare. În această a doua situaţie, mulţi români au avut ocazia să redescopere o altă Românie, cu foarte multe obiective şi atracţii turistice”, a spus Traian Bădulescu pentru Agerpres.

Consultantul a realizat o analiză despre tendinţele în turismul intern în această perioadă.

În opinia sa, foarte mulţi turişti au ales în premieră, în acest an, Delta Dunării, deoarece regiunea nu a fost aproape deloc afectată de pandemie, este o rezervaţie naturală, unică în Europa, dar în acelaşi timp are şi litoral, în special la Sfântu Gheorghe şi Sulina.

„Pe partea de turism rural, majoritatea turiştilor caută pensiuni construite în stil tradiţional, care asigură un cadru natural deosebit şi, fireşte, condiţii de securitate şi de siguranţă. La ora actuală, ca tendinţă nouă, mulţi turişti nu îşi mai petrec doar weekend-urile la pensiuni, ci aleg să-şi petreacă sejururi complete, de 6-7 nopţi. Foarte multe pensiuni care oferă condiţii de calitate au grad de ocupare foarte ridicat până în luna septembrie.

De altfel, ca tendinţă, majoritatea turiştilor fac acum rezervări pe ultima sută de metri, cu excepţia pensiunilor rurale şi a Deltei Dunării, unde se fac rezervări din timp, şi pentru lunile septembrie – octombrie”, spune consultantul.