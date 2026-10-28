HAI România! CE NU VOR SĂ VEZI! Adevărul din spatele deciziilor care ne îngroapă. „Asta e noaptea minții!”







ȘERBAN NICOLAE DĂ CĂRȚILE PE FAȚĂ: „Asta e noaptea minții!” De la creșterea TVA-ului și prețurile uriașe la energie, până la contractele militare de miliarde semnate fără licitație și microfoanele ascunse în case: o radiografie dură a realității din România. Ce se întâmplă când deciziile politice trec dincolo de limita legii?

Cineva va răspunde pentru aceste decizii? #Romania #Actualitate #SerbanNicolae #Contrapunct #Politica #Stiri #Podcast #fyp #pentrutine #retetevideo #misiuneatiktok #povesti #foryoupage #viral