Ce ne rezervă astrele în 2023. Previziunile astrologilor. Se intră în anul Iepurelui

Anul Nou Chinezesc va fi duminică, 22 ianuarie, iar potrivit astrologilor vom intra în Anul Iepurelui. Acest animal este simbolul longevității, păcii și prosperității, iar 2023 este, potrivit previziunilor, un an al speranței.

Cei născuți sub semnul iepurelui vor avea un an imprevizibil. Totul va depinde de deciziile pe care le vor lua. Potrivit previziunilor, pot avea succes în carieră, pot deveni faimoși și pot câștiga foarte mulți bani.

Ce spun astrologii

Cei din zodia chinezească a boului vor avea parte de de realizări în viața personală, dar astrologii spun că vor exista și provocări pe parcursul anului. 2023 va fi însă unul cu mult noroc.

Peraoanele născute sub semnul tigrului vor avea parte de un an norocos, dar cu ceva probleme în viața personală. Potrivit astrologilor, tigrii trebuie să își controleze temperamentul și să comunice mai mult. În 2023 vor avea și ceva probeme de sănătate.

Dragonii, în schimb, nu vor avea un an 2023 prea ușor. Se vor descurca totuși bine în carieră, dar nu vor câștiga mai mulți bani decât anul trecut. Pe plan sentimental însă va fi un an dificil. Este posibil ca Dragonii singuri să nu își găsească sufletul pereche anul acesta.

Multe surprize

2023 va fi un an bun pentru cei din zodia șarpelui. Vor avea parte de câteva dispute la serviciu, dar acestea se vor rezolva treptat. În plus, vor avea parte de inspirație dacă vor fi mai răbdători.

Cei născuți sub semnul calului vor avea un an agitat, în ceea ce privește cariera și banii. În schimb le va merge bine pe plan sentimental și vor avea șansa să își găsească marea dragoste..

Cei din zodia Maimței vor avea un an plin de provocări care le vor afecta atât viața profesională, cât și cea privată. Astrologii spun că mulți vor renunța când lucrurile vor deveni dificile sau plictisitoare.

Cei născuți sub semnul cocoșului vor avea probleme în viața profesională. Mulți dintre vor fi nemulțumiți de locul de muncă și chiar și l-ar putea pierde în acest an. În schimb, 2023 va fi un an extrem de bun în ceea ce privește viața amoroasă.

Suișuri și coborâșuri

Cei din zodia câinelui vor avea un an stabil din toate punctele de vedere. Le va merge bine atât pe plan profesional,cât dar și personal. Vor face însă câteva greșeli, dar acestea pot fi reparate.

Persoanele născute sub semnul porcului vor începe anul cu multe realizări la serviciu. Vor avea mai multă încredere și se vor ocupa de proiecte importante. Și în dragoste le va merge bine, dar vor avea ceva probleme de sănătate.

Cei din zodia șobolanului vor avea un an cu bune și cu rele, dar problemele ce vor apărea nu vor fi imposibil de gestionat. La capitolul dragoste, avere și muncă nu vor avea prea mult noroc la începutul acestui an, dar situația se va schimba în a doua jumătate a lui 2023, potrivit chinesenewyear.net.