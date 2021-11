Ce mobilă de bucătărie să alegi: din PAL sau MDF

Bucătăria este spațiul în care mobila trebuie să întrunească multe condiții concomitent, de aceea este recomandat să pui pe primul plan calitatea, care se reflectă în materialul din care este realizată mobila de bucătărie și modul în care este produsă. Când vine vorba de materialele folosite, alegerea depinde în primul rând de bugetul alocat și apoi de stilul preferat pentru amenajarea spațiului. Cele mai întâlnite materiale în piesele de mobilier sunt PAL-ul, MDF-ul și lemnul. Fiecare are avantaje și dezavantaje și este important să iei decizii pornind de la nevoile și dorințele tale. Iată câteva informații ce te pot ajuta să alegi, între PAL și MDF, dacă sunt opțiunile din care vrei să alegi.

PAL sau plăci aglomerate din lemn, se numește materialul realizat din așchii de lemn mărunte, amestecate cu rășini sintetice speciale sau un liant adecvat, presate la cald sub formă de placă, de grosimi diferite. În interior se află particule grosiere, iar pe cele două fețe exterioare particule mai fine. Adezivul folosit la fabricarea PAL-ului conferă calități diferite produsului finit. Astfel rășinile ureoformaldehidice au avantajul unui cost redus, rășinile ureoaminice conferă rezistență la umiditate, iar rășinile fenolformaldehidice sunt pentru utilizarea la exterior.

Pentru mobilier PAL-ul este finisat cu peliculă de melamină sau furnir. Melaminarea se face pentru a conferi rezistență și pentru a da materialului aspectul dorit și poate fi: lucioasă, mată, netedă, texturată sau cu aspect de fibră lemnoasă. Procesul se aplică pe ambele părți ale PAL-ului, existând posibilitatea de a le da aspecte identice sau diferite. Mobila de bucatarie realizata din PAL este cea mai ieftină, pentru că materialul are cel mai mic preț de producție și pentru că prelucrarea lui este mult mai ușoară. De asemenea este un material din care se pot face ușor tot felul de forme și este disponibil într-o gamă largă de nuanțe și decoruri, din care sigur vei găsi ceva pe gustul tău.

Dezavantajul principal este legat de rezistența scăzută la umiditate, mai ales dacă PAL-ul nu a fost căntuit corect. Deci, dacă ești un pasionat de gătit, dacă nu ai ventilație corespunzătoare în bucătărie sau dacă vrei o mobilă de bucătărie care să reziste toată viața, PAL-ul nu este prima opțiune. Dar dacă vrei sa mobilezi bucataria la preț acceptabil și ești atent la calitatea PAL-ului, ai de unde alege un produs cu un excelent raport calitate-preț.

MDF-ul este acronimul pentru Medium Density Fibreboard, care este produs într-un mod asemănător PAL-ului, dar are densitate mai mare, lemnul care îl compune fiind mult mai mărunt, ceea ce îi conferă rezistență mai mare și o suprafață mai fină. Este cel mai căutat material de pe piață, deoarece are calități superioare PAL-ului dar, surprinzător, chiar și lemnului. Duritatea și rezistența la umiditate și la variațiile de temperatură îl fac cel mai indicat material pentru mobila de bucătărie, dar prețul produsului finit este mai mare. MDF-ul are multe avantaje:

Rezistență mare la umiditate (factor de umflare mult mai mic decât la PAL)

Își păstrează proprietățile la schimbarea bruscă a temperaturii

Nu se sfărâmă

Nu se deformează

Rezistență ridicată, conferită de agenții de legare

Nu are defecte interne, cum poate avea lemnul

Are proprietăți de termoizolare și de izolare acustică

Rezistent la ciuperci și germeni și greu inflamabil

Este ușor de prelucrat și de finisat, în orice variantă dorită.

MDF-ul poate fi vopsit, furniruit, melaminat sau înfoliat și reprezintă cea mai potrivită alegere pentru mobila de bucătărie, dacă ai un buget adecvat.