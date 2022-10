Ce meserie a ales să urmeze Miruna, fiica lui Sorin Bontea. Este complet diferită de cea a tatălui ei

Miruna Bontea urmează facultatea în Barcelona

Fiica chefului Sorin Bontea a decis să urmeze o facultate de design. Aceasta este în Barcelona, iar limba spaniolă nu i-a pus dificultăți Mirunei, deoarece o cunoaște încă din clasele primare.

Sorin Bontea a mărturisit în urmă cu ceva timp că fiica sa are mai multe pasiuni și studiază în Barcelona. Cu toate că tânăra a ales o altă cale și nu s-a îndreptat către bucătărie, juratul emisiunii Chefi la cuțite a precizat într-un podcast că își susține fiica pentru a face ceea ce dorește în viață. La fel este și cu fiul său, Iulian, care este pasionat de box și motorsport.

Cât ar plăti juratul pentru facultatea fiicei sale

Fiica lui Chef Sorin Bontea este pasionată de modă și de arte. Așadar aceasta a decis să se înscrie la Istituto Europeo di Design din Barcelona, universitate renumită pentru pregătirea tinerilor studenți în domeniul designului.

Cu toate acestea, și suma de bani pe care cheful trebuie să o scoată din buzunare este pe măsură.

Potrivit informațiilor, taxele pentru a studia la această universitate de prestigiu ar porni de la 15.800 de euro pe an. Studenții pot alege durata studiilor, adică ei pot face trei sau patru ani de facultate.

Așadar, suma totală pentru studii poate depăși 47 de mii de euro, în cazul în care Miruna Bontea va alege să studieze doar trei ani sau peste 63 de mii de euro dacă își dorește să urmeze încă un an de cursuri, potrivit playtech.ro.

Sorin Bontea are o pasiune pentru muzică

Reputatul chef avea în tinerețe cu totul alte planuri decât acela de a ajunge bucătar. El a dezvăluit că i-ar fi plăcut să urmeze o carieră în domeniul muzical.

„Mi-ar fi plăcut, da. Cântam pe la bloc cu prietenii, la chitară. Ziceam că mă duc în fiecare an la școala populară de artă. Puteai să mergi să te înscrii sau să dai un examen sau ceva, nu mai știu cum era atunci. Nu s-a întâmplat. În fiecare an cred că era toamna, nu știu când începea. Nu apucam să ajung. Pur și simplu nu a fost să fie. După care, la 16 an m-am angajat în cârciumă și până s-a dus naibii tot”, a declarat Sorin Bontea.