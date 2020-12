Patronul echipei FCSB are o relaţie apropiată cu jurnalistul de la România TV, astfel că a intervenit prompt când a aflat că Victor Ciutacu a contractat Covid-19. Aşa cum a procedat şi în cazul altor apropiaţi, Becali i-a trimis suferindului nişte medicamente care şi-au dovedit eficienţa şi în alte cazuri.

Agasat de zvonurile conform cărora însuşi latifundiarul din Pipera l-ar fi vindecat, Ciutacu a reacţionat pe pagina lui de Facebook şi a postat un text în care a comentat situaţia în stilul caracteristic. Astfel, jurnalistul explicat că medicamentele se află „atât în protocolul medical românesc de tratament, cât și în cel american”.

Ciutacu: „NU nea Gigi m-a vindecat.”

„Ca să încheiem odată bâlciul penibil și să stric o știre bună cu un adevăr neconvenabil, NU nea Gigi m-a vindecat, că n-am luat-o razna. O avea el multe calități și posibilități, da’ n-am auzit să fie și șaman. DA, a fost boier și, imediat ce a aflat că m-am infectat, mi-a trimis acasă medicamente.

Care se află atât în protocolul medical românesc de tratament, cât și în cel american. Pe care nu le putem importa, fiindcă noi ținem coada sus în fața rușilor și mai bine mor oameni. Și pe care le-am luat doar după ce m-am consultat cu doctorul de specialitate, deci cu prescripție medicală.

DA, a fost OM și zile în șir m-a sunat să vadă cum mă simt și dacă mai am nevoie de ceva. Din fericire, nu a mai fost cazul, dar, dacă Doamne ferește aș fi avut vreo urgență, aș fi apelat la el fără nici o problema”, a transmis Ciutacu pe Facebook.

Pastilele oferite de Becali au efect rapid

De asemenea, într-o intervenţie la România TV, Victor Ciutacu a oferit mai multe detalii cu privire la medicamentele pe care i le-a dat Gigi Becali: „Și printre alte pastile, le-am luat și pe cele de la domnul Becali. Cunosc oameni care au reacționat extrem de rapid și în 4, 5 zile nu au mai avut nevoie de ajutor.

Eu am fost unul dintre oamenii care au reacționat extrem de rapid. M-a sunat în fiecare zi să mă întrebe cum mă simt, de ce am nevoie, mi-a oferit și varianta pe care a făcut-o Anamaria Prodan, cea cu perfuziile, dar eu nu am fost atât de afectat.

Vreau să mai adaug ceva, pentru că lumea are impresia că este ceva bizar. Pastilele alea pe care încearcă Gigi Becali să le importe în beneficiu umanitar sunt niște pastile care se fabrică la ruși și americani, incluse în protocolul de tratament atât în Federația Rusă, în America, dar și, surpriză, în România.

Substanța activă este inclusă în tratamentul medical. Sunt convins că veți găsi suficienți doctori care să spună că este inclus în protocolul aprobat de Ministerul Sănătății. Doar că noi ținem coada sus.”