Ce surpriză i-au făcut Florin Piersic și Titus Muntenau lui Dan Negru: „A fost un chin”

Copiii de la o emisiune pe care „Regele audiențelor” o prezenta i-au oferit un cadou inedit de ziua lui. Implicați au fost și Florin Piersic și Titus Munteanu. Dan Negru a povestit că s-a confruntat cu momente îngrozitoare după acest dar și că a scăpat greu de probleme.

Florin Piersic și Titus Munteau i-ar fi trimis pe copii acasă la Dan Negru cu un cal adevărat cu fundiță. Prezentatorul a declarat că a trecut printr-un chin până a scăpat de animal.

„Îmi amintesc că am primit , acu’ niște ani, un cadou care mi-a dat multe bătăi de cap. Făceam pe atunci un show cu copii, Echipa Fantastica se numea, și era produs de Titus Munteanu, un mare nume din televiziune. Copiii mi-au făcut atunci cadou …un cal. Asta pentru că noi am povestit despre animale în show și ei, de bună credință, ca să-mi facă o bucurie, mi-au adus un cal. După vreo lună, am reușit să-l plasez într-un centru de echitație lângă București. Până atunci, a fost un chin”, a dezvăluit ”Regele audiențelor”.

Cum a scăpat Dan Negru de calul din curte

Dan Negru a mai spus că Florin Piersic și Titus Munteanu s-a asigurat ca animalul să ajungă la el cu o fundiță roșie pe care scria: „La mulți ani, Dan Negru”. Acesta a declarat că o luna a fost nevoit să păstreze calul în curte și că a fost verificat de Poliția Comunitară și de cei de la Protecția Animalelor. Pentru a scăpa de acest „cadou”, moderatorul a plătit peste 1000 de euro.

Dan Negru a declarat că și veterinarul și-a făcut cruce atunci când a aflat povestea. „I-am pus numele Azorel, ca de cățel, mă suna Titus Popovici și mă întreba: sunteți bine? Dar un leopard nu ar fi bun? Aveam un veterinar, prieten, unde mai duceam câinele, și când a auzit că am cal, și-a făcut cruce omul”, a încheiat povestirea Dan Negru, potrivit Cancan.