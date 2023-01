Ce i-a transmis Simona Halep lui Ashleigh Barty. Noi informații ies la iveală. „Am știut cu cine am de-a face!”

Australianca Ashleigh Barty s-a retras din tenis în martie 2022, chiar dacă devenise lider mondial și obținuse victoria la Australian Open. După ce nu a mai participat la meciuri, ea a anunțat că va scoate o carte autobiografică și mai multe albume pentru copii.

În cartea jucătoarei de tenis de 26 de ani apare și un mesaj transmis de Simona Halep după victoria de la Wimbledon. Barty a povestit că avea o relație foarte apropiată cu sportiva din Constanța.

„Am deschis telefonul și am văzut cum curg mesajele. Primul a fost puțin neașteptat, deși am știut mereu cu ce fel de persoană am de-a face. Felicitări, amico! Sunt atât de fericită pentru tine, prietenă dragă. Meriți! E un sentiment diferit, nu-i așa? Cât de bine e în balcon! Să te bucuri de moment!”. Era de la Simo. Ce legendă!”, pasaj din cartea lui Ashleigh Barty.

Rivalitate în tenis

Cu toate astea, sportiva a recunoscut că nu s-a înțeles la fel de bine cu toate jucătoarele de tenis. Mai mult, ea a declarat că relația cu Danielle Collins a fost mereu tensionată și „complicată”.

În decembrie 2022, și Pat Rafter a confirmat că cele două jucătoare de tenis nu se plac deloc. „Știu că între Ash și Danielle a existat o mică… nu știu care e cuvântul. În orice caz, nu se plăceau. Danielle e o jucătoare destul de competitivă, iar Ash nu voia să piardă în fața ei”, dezvăluia Rafter, potrivit GSP.

A renunțat la tenis înainte de 30 de ani

Amintim că Ashleigh Barty s-a retras din tenis la doar 25 de ani. Tânăra a declarat că și-a atins toate obiectivele și că nu mai are nimic de dovedit. Și oboseala ar fi făcut-o pe sportivă să renunțe.

„Știu de câtă muncă este nevoie pentru a scoate tot ce este mai bun din tine… Nu mai am asta în mine”, a spus ea într-un videoclip postat miercuri pe contul ei de Instagram. „Nu mai am dorința fizică, dorința emoțională și tot ce este necesar pentru a mă provoca la cel mai înalt nivel. Sunt epuizată”, a mai precizat sportiva, în încercarea de a-și motiva retragerea din tenis.